國貨美妝增長快 毛戈平首周升87%

毛戈平是次在港上市，是首間國貨美妝品牌登陸港股，摘得港股「國貨高端美妝第一股」稱號，發售價為29.8元，共發行約7842萬股股份，集資淨額21.87億港元。以集資淨額逾10億元的新股計，在掛牌首周便曾倍升，屬2021年下半年以來罕見。《Money Monday》是次專訪富達國際田笛，亦請教她對此的看法。

根據弗若斯特沙利文的資料，2023年中國國貨美妝市場規模達到2631億元人民幣，2018年至2023年的複合年增長率為9.8%，預計將以10.3%的複合年增長率繼續增長，在2028年達到4302億元人民幣。因應監管要求，田笛不會談及個別公司，而她指出，即使內地經濟近年增長放緩，惟肯定有一些領域仍然做得非常好，而國貨美妝品牌絕對是其中之一，原因是其從國際美妝品牌中搶走市場份額，當中涉及兩大亮點。

田笛表示：「近年國貨美妝品牌在內地市場佔有率增長得非常快，我覺得有兩個原因，第一是中國人現在愈來愈喜歡自己國家的品牌，特別是年輕人，已經不像過往那麼崇尚品牌，而事實上國際品牌也不一定就最好；第二，國貨美妝品牌的營銷方式可以找住消費者最新習慣，例如大家現在很喜歡通過抖音去買東西，這便是新的營銷趨勢，在過去幾年國貨美妝品牌肯定是更快於國際品牌抓住了這個風口。」

國貨彩妝品牌網上直播銷售勝國際品牌

根據田笛掌握的數據，過去幾年內地零售銷售增長中，抖音的電子商貿增長屬非常強勁，她表示：「過去幾年假如某一品牌的產品不在抖音上賣，可能就沒有增長，這是新的營銷模式，通過直播電商、通過跟消費者互動去銷售，而這樣的營銷方式我們看到國貨彩妝品牌遙遙領先於國際品牌。」

中國高端美妝十強 毛戈平屬唯一中企

根據弗若斯特沙利文的資料，毛戈平是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2023年各集團旗下所有高端品牌的零售額計排名第七。

招股書顯示，公司於2000年由中國美妝界著名化妝師毛戈平創立，經過20餘年的深耕，在中國美妝行業中建立了強大影響力。基於創始人的美學理念，公司創造了一系列融合光影美學和東方美學精髓的美妝產品，以展現最佳的化妝效果。公司旗下擁有兩大美妝品牌，分別為旗艦品牌MAOGEPING和至愛終生。

線下線上銷售各貢獻收入近半

毛戈平的旗艦品牌MAOGEPING於2000年推出，是中國第一個高端美妝品牌，且在所有國貨品牌中處於領先地位。根據弗若斯特沙利文的資料，MAOGEPING是中國市場十五大高端美妝品牌中唯一的國貨品牌，按2023年的零售額計排名第12。同時，按線下零售額（尤其是2023年中國百貨商店渠道的零售額）計算，MAOGEPING還是最大的國貨彩妝品牌。

目前，毛戈平已建立廣泛銷售網絡，整合線上及線下管道，重點放在高端百貨商店內的自營專櫃，依託綜合銷售網絡為客戶提供體驗式的購物體驗，持續提升品牌形象。往績紀錄期間，公司的線下及線上管道均快速擴張。於截至今年6月30日止6個月，公司的產品通過線下和線上銷售渠道銷售的收入分別佔產品銷售總收入的50.9%和49.1%。

過去3年盈利複合年增長41.6%

近年毛戈平業績快速增長，收入增長明顯超過行業平均水準，於2021年、2022年、2023年收入分別約15.8億元、18.3億元、28.9億元人民幣，複合年增長率為35.3%；淨利潤分別約3.3億元、3.5億元、6.6億元人民幣，複合年增長率為41.6%。今年上半年，毛戈平錄得收入及淨利潤分別約19.7億元及4.9億元人民幣，按年均繼續大幅增長。

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