富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房

明報記者 葉創成

中央經濟工作會議上周三及周四在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平及其他6名政治局常委也有出席會議，該會議總結2024年經濟工作，分析當前經濟形勢、部署2025年經濟工作；該會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是內部需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多；故明年要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大內部需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊等。

富達國際田笛接受專訪時分析，其實自從9月下旬召開的中共中央政治局會議首次提出「要促進房地產市場止跌回穩」及強調「要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入群體增收，提升消費結構」，反映政府已經找到現時經濟面對的核心問題所在，並且就此對症下藥出台一系列政策，例如已經宣布減息、降準、下調最低首付比例、取消限購等支持房地產市場的政策，亦在家電、汽車等市場推出「以舊換新」補貼政策以促進消費。

看好消費平台科網股 為客戶創造價值

田笛形容，目前內地政策轉向是非常清晰的，預料明年還會有更多刺激經濟、特別是支持房地產及促進消費政策出台，這也是市場信心的來源，支持中國股市9月下旬以來反覆向好。她續說，即使過去兩個多月中國股市已經略為反彈，但目前估值對比過去5年仍然是比較低的水平，反映市場預期不高，故她對中國股市明年表現仍審慎樂觀。

至於在中國股市的具體部署，由田笛管理的「富達中國創新基金」截至10月底首五大持股包括騰訊（0700）、阿里（9988）、拚多多（美：PDD）、美團（3690）及攜程（9961）（見表）均是擁有數以億計用戶的消費平台型科網公司，而排名第8的滿幫（美：YMM）也是提供互聯網平台幫助內地貨車司機取得客戶的公司，她表示：「截至10月底，互聯網的確是我們基金最超配板塊，當中又以平台型公司居多，原因是在目前經濟不好的時候，很多供應商例如餐廳及貨車司機生意受到影響，他們非常需要平台的幫助，用更高的效率、更快的速度去聯絡客戶，從而找到生意。也就是說，在目前經濟不好的時候，平台企業反而有能力提高每單生意可以賺的錢（unit profit）或提高佣金比例，因為他們實實在在為客戶創造了價值。」

攜程受惠內地旅遊熱 股價隨盈利急升

可以留意的是，即使去年以來內地走出疫情、經濟復常，惟消費增長仍未回復疫情前水平，因此騰訊、阿里及美團至今股價表現不算強勁，變幅分別是+28.72%、+1.09%及-11.53%，惟主打互聯網訂購旅遊服務的攜程期內股價卻勁升112.63%，表現屬一枝獨秀（見圖1）。

田笛對攜程的投資亮點有精闢的分析：「去年以來內地經濟增長放緩，居民購買消費品相對減少，消費平台股營業額增長難免減慢，即使利潤率增長仍理想，也屬美中不足。不過，過去兩年內地居民的服務支出一點也沒有減少，大家對於出門旅遊、看演唱會等體驗式消費需求非常強勁，這便需要訂酒店、買機票及租車等，這便為提供相關預訂服務的攜程帶來重大增長機會。」

事實上，攜程去年營業額按年上升近1.2倍至約445億元人民幣，盈利更勁升6.1倍至約99億元人民幣；今年上半年營業額上升20.7%至246億元人民幣，盈利勁升近1倍至81.45億元人民幣。

寧德福耀玻璃處全球汽車鏈領先地位

其他消費板塊方面，雖然內地近月在汽車及家電行業推出「以舊換新」政策帶動相關消費改善，但田笛擔心這其實是「把明年的消費需求往前拉至今年」，尤其擔心明年內地汽車行業會出現價格戰，故截至10月底「富達中國創新基金」首十大持股並沒有包括任何內地汽車股，僅持有兩隻在內地以至全國汽車供應鏈均處領先地位的股份──寧德時代（深：300750）及福耀玻璃（3606）。

田笛表示：「我們在10月底十大持股其中兩隻是汽車供應鏈股，一是寧德時代，二是福耀玻璃，其共通點是其產品在內地以至全球市場均處於領先地位。以寧德時代來說，其生產的電動車電池科技含量高，在全球具競爭力，故市場佔有率亦愈來愈高；至於福耀玻璃現時是全球最大汽車玻璃生產商之一，即使汽車玻璃屬傳統行業，但隨着汽車電動化及智能化，對於使用玻璃的規格是愈來愈高、愈來愈多，故此汽車玻璃生產商也需要創新，這便不再是傳統意義上的製造業，而是有很多提高附加值的事情在發生。」

寧德時代及福耀玻璃均是過去5年的強勢股，其股價期內分別上升428.43%及128.39%（見圖2），對比恒指及滬深300指數錄得跌幅，均屬明顯跑贏大市。田笛分析，中國近年發展製造業的方向是科技創新、更自動化及減少對海外技術的依賴，寧德時代及福耀玻璃均符合這些要求。

內房價量呈回暖 發展商率先受惠

除了重倉內地消費平台型科網股外，田笛透露，隨着9月下旬內地房地產政策出現轉向，「富達中國創新基金」在10月亦超配房地產相關股份，屬過去3年以來首次。

田笛表示：「近月內地房地產交易量及價格已有初步企穩迹象，而我們超配的房地產相關股份裏面有各種業態，包括受益於交易量增加的、受益於房價回暖的，例如房地產中介平台及開發商。其實我們持有房地產中介平台股已一段時間，原因是在房地產不好賣的時候，該交易平台如果能夠高效為開發商找到購房者的時候，其生意反而是增加的；而在目前內地房地產政策出現轉向的情况下，發展商是會直接受益的，因為他們現時估值仍然很低，股價在帳面值以下，裏面的含義是市場相信其帳面值將來需要減值，如果我們相信將來樓價可穩住，其估值日後便會回升，所以是次房地產政策轉向最直接受益的是開發商。」

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