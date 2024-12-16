富途料明年更多港人參與虛幣交易

新幣種若獲批 會盡快提供交易

除了已持牌的虛擬資產交易平台（VATP），市場更多機構包括銀行、券商亦陸續提供虛擬貨幣交易服務。謝志堅指出，政府推出VATP發牌制度後，對投資者保障遠比非持牌地區為佳。虛擬貨幣作為一個高風險產品，亦會引來承受程度較高的投資者，富途8月推出服務以來，亦見客戶主要為承受風險壓力較高、較年輕的一群。

他續稱，富途務求產品多元化，亦看重客戶體驗，希望用戶可通過平台接觸更多產品，現時一個帳戶可直接交易股票、期權、虛擬貨幣等，方便用戶配置資產，亦可以快速調動資金。如監管機構批出新幣種供零售投資者買賣，平台亦會盡快提供相關交易。

料虛幣未必取代港股市場

謝志堅表示，公司第三季業績曾披露與虛擬貨幣相關的交易量日均1000萬至2000萬美元水平，現時水平亦相若。特朗普當選美國總統後，市場興趣明顯增加，不單是比特幣，其他虛幣價格亦見上揚。

他相信，雖然虛擬貨幣的價格波動性較大，投資者或以短炒為主，不過今年虛幣現貨ETF在港面世後，其交易量及資產管理規模亦不斷增加，反映市場上亦有投資者開始將虛擬貨幣納入投資組合。不過由香港整體交易量來看，虛幣未必能取代股票市場，持有虛幣的投資者亦不多。他認為，服務除了可吸引Web3原生社群，一些過去未接觸虛幣的投資者想嘗試投資，亦會到富途開戶作投資。

謝志堅表示，富途作為互聯網券商，系統準備時間不算長，前期準備工夫側重於能否為客戶提供一個保障的環境，或是在合規框架內提供服務。證監會去年批出VATP牌照後，富途已積極與監管溝通升級牌照，確定由上流到客戶的流程均是合規。

展望明年行業情况，謝志堅相信，將有更多幣種開放予零售投資者交易，政府亦透露明年行業將圍繞虛擬資產場外交易（OTC）及託管兩範圍發展，富途會留意市場走向，打磨產品及提升用戶體驗。