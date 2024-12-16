冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地

與東方衛視洽合作

許濤指出，TVB去年開始和騰訊（0700）及優酷（美：YOKU）達成合作，跨年製作多部劇集，突破了過往單一合作的框框。他說：「至今已創作中、完成創作的劇集將近10部。」其間內地經濟儘管不景，但是TVB以「系統性機構」（具有系統重要性）的運作模式生產出來的內容性價比，反而吸引更多內地機構和TVB合作。當中合作項目之一《新聞女王》跑出，他相信類似成功模式仍可持續。公司還和愛奇藝（美：IQ）等保持溝通，他預期，將來會有更多與「流媒體」合作的機會，以至可打開衛星電視播港劇的平台。刻下正和東方衛視等討論，他期望明年在第一及第二季逐步落實合作。

擬增灣區推廣及商演活動

至於TVB旗下翡翠台及明珠台在大灣區的廣告落地方面，許濤預期明年隨着全面在內地透過翡翠台直接承接廣告後，會和過往只能夠純靠外力運作的模式有很大不同。隨着TVB會於澳門參與播放節目慶回歸，以至在明年1月份舉行《萬千星輝頒獎典禮》，他謂，TVB的內容製作能力和覆蓋能力，加上調配「職藝員」配合下，將來預期還可在區內開發更多推廣及商演活動。