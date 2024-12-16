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經濟

TVB許濤：擬略增投資 迎內地機遇 稱黃金時段收視佔有率八成 爭取明年錄盈利

【明報專訊】香港電視市場近年面對全方位競爭，並遭遇網上媒體挑戰，電視廣播（0511）（TVB）行政主席許濤接受本報訪問時表示，集團將來料面對更多內地機遇，他們會因應提升少許投資，並會更講求量化回報，加上優化資源配置，在實現更多收益支持下，不減少產量。他還說，TVB冀爭取與大專院校等合作，招徠更多編劇新血充實港劇內容，為將來更多創作提供更多源泉。

明報記者 陳偉燊

曾經念工科、電腦工程的許濤加盟TVB前，曾在顧問公司麥肯錫，以及投資銀行美林等機構工作，其後加盟華人文化從事媒體工作，現時則領導近年多變的TVB。許濤不諱言，媒體行業面對很多挑戰，要引入新思維，TVB亦要從過往「自給自足」的模式改變過來。他說，「原有50至60名高級管理人員中已經更換了一半，涵蓋企業財務、企業傳訊、製作、廣告營運等部門」，配合新發展及開發內地市場的方向。在他們引入總經理（節目內容營運）曾志偉、製作人鍾澍佳後，還推動開放及建立更多合作，促進內容製作更多元化，吸引已離開TVB的台前幕後重返合作。《新聞女王》主角佘詩曼及參與《刑偵12》演出的林保怡，因此再與TVB結緣。

銀行送餐公司等落廣告 料增收入

儘管面對不同媒體挑戰，目前TVB的收視點比過往少了一半，只有逾20點左右，但是許濤稱，現時黃金時段收視佔有率仍有約80%，平均收看觀眾140萬至150萬人。隨着其內容接觸更多大灣區觀眾，又爭取到銀行、保險商及送餐公司落廣告，料有助增強收入，他有信心在實現正數EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）後，爭取明年邁向實現盈利的目標。

欲伙大專培養編劇入行

他更形容該台已經「瘦很多身」，隨着要開發大灣區及應付新發展，預料投資或少許提升，但是會更講求量化指標和ROI（投資回報率）。例如他們能否在2023年及今年度上半年收入均為15億元下，可以由去年同期錄得1.86億元LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損），再變成今年同期實現EBITDA達4700萬元的情况，甚至將5條大氣電波頻道變成4條後，無減產量。他相信，透過再定價、再重新分配資源、運用新模式可實現效益。

在考核實現制度化及實行「Up Or Out」模式，鼓勵員工不斷升級之外，許濤說，TVB着手將購股權常規化，冀激勵同事及與公司利益掛鈎。有見香港影視業的源頭，尤其在文藝創作領域有些枯竭，反而內地不時出現如《繁花》、《三體》等矚目巨作，他說：「有意聯同大專院校、優酷等合作，鼓勵更多文學及劇本創作，以及培養編劇入行。」TVB亦冀開發OTT、電商、人工智能等去製造誘因，嘗試吸引年輕人加盟。

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