明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

俄石油與信實達供應協議

【明報專訊】美國為首西方大國擬制裁援俄中資銀行同時，路透引述消息指出，俄羅斯石油公司（Rosneft）與印度大財團信實（Reliance）旗下煉油公司達成原油供應協議，涉及每日供應近50萬桶，或約相當於月供應10萬噸，為期10年，涉及價值達130億美元（約1014億港元）。按供應量計，這相當於全球原油供應量的0.5%。

俄羅斯因應兩年多前與烏克蘭爆發戰爭，在面對西方國家制裁下，最新的石油供應交易，將進一步促進俄、印兩國在能源領域的關係。報道指俄羅斯未回應有關消息。自歐盟自2022年起對俄羅斯實施制裁，印度已取代歐盟，成為俄羅斯石油最大買家。由於印度沒有制裁俄羅斯，因此該國可以進口價格相宜的俄羅斯石油。自俄羅斯被西方國家制裁後，其產出原油比競爭對手，按每桶計低介乎3至4美元，這或對另一石油出口大國沙特阿拉伯而言，構成競爭。

根據交易安排，俄羅斯石油公司是次供油，將運到信實位於印度古拉特邦賈姆訥格爾的煉化廠加工。路透引述消息報道，俄、印雙方將於每年因應採購數量及價格作檢討，在今次雙方達成交易前，信實曾經與俄羅斯石油公司訂立過1個月購買300桶原油的交易。今次雙方新達成的協議將於明年1月1日生效，為期10年，並且可再續期10年。

上 / 下一篇新聞