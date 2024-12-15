明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

耶倫：倘中資銀行助俄羅斯 或制裁

【明報專訊】美國財政部長耶倫接受路透訪問時表示，美國及盟友不但可能降低對俄羅斯石油每桶60美元的價格上限，更考慮進一步限制俄羅斯原油出口，美國亦不排除會在掌握證據時並證明到中資銀行向俄羅斯提供協助，會制裁有關中資銀行。但在訪問中，她未點名哪家中資銀行。

她在訪問中還表示，美國和中國的官員將在下周於天津會面，並指中方會明白若當局落實制裁，會有不利後果。降低俄羅斯石油出口價格，連同其他有效措施，她相信這有助減少俄羅斯收入，並增強烏克蘭實力。

資料顯示，現時中國銀行（3988）、工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、農業銀行（1288）、交通銀行（3328）、招商銀行（3968），甚至中信銀行（0998）透過旗下中信嘉華，都有在美國設立分行經營。個別中資銀行如中國銀行，更因應美國政策的變化，在原有風險政策委員會之下，特設美國風險與管理委員會，跟進該國最新政策變化，監察及管理在美國的機構業務遇到的風險。

警告新任政府勿干預銀行業

此外，耶倫警告，新任的特朗普政府不要干預對銀行業的監管甚至採取過激的行動。儘管她形容現時的監管並非完美，亦不時有業界投訴有過分監管之嫌，但業界仍然可找合法的途徑，減少因為監管所帶來的負擔。

相關字詞﹕中信嘉華 招商銀行 農業銀行 建設銀行 工商銀行 中國銀行 耶倫

上 / 下一篇新聞