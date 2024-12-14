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2024年12月14日星期六
睇樓手冊
柏傲莊III押後一年至2026年3月交樓 新世界：受累惡劣天氣 續向買家付利息補償
新世界招商蛇口馬適路地補價17.8億
羅嘉瑞等1.2億買天璽．海4房大宅
趙世曾：見慣市道高低 今次跌市是小場面
海怡4房實呎逼1.7萬 8個月高
市建局山東街申放寬住宅地積比
中經會未撐起港股 收跌425點穿二萬 摩通：平保中壽受惠內地養老金擴大
中國10年期債息跌穿1.8厘 見紀錄新低
券商料待3月兩會推經濟催化劑
大摩下調樓價預測 降地產股目標價
內地人幣新貸5800億 按月增16%
「18C」新股越疆招股 4202元入場 草姬暫超額4488倍 挑戰今年超購王地位
基建債認購100手或以下 獲全數配發
FT：匯控評估英港以外零售銀行 擬縮成本
WSJ：特朗普團隊研廢除FDIC 擬為金融業鬆綁 大規模收縮銀行監管機構
Intel：若18A不成功 或售晶片製造業務
英GDP意外跌0.1% 連續兩月萎縮
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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柏傲莊III押後一年至2026年3月交樓 新世界：受累惡劣天氣 續向買家付利息補償
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