FT：匯控評估英港以外零售銀行 擬縮成本

或縮墨西哥業務 專注「卓越」客

報道引述知情人士表示，匯控正在評估核心市場以外的零售銀行業務，希望透過縮減在有關地區的零售業務，並專注於富裕的「卓越」客戶，以進一步削減成本。

匯控正檢討的市場之一為墨西哥，匯控逾20年前就進駐墨西哥，但2012年因未能阻止販毒集團洗錢，而被美國當局罰款逾20億美元。現時匯控於墨西哥的存款已增至近300億美元，為該行第九大市場，而經營成本約18億美元。

報道稱匯控並非考慮完全撤出墨西哥，但由於匯控在墨西哥的競爭規模不夠，故會考慮大幅削減當地零售業務，並專注服務擁有財富的「卓越」客戶。匯控對出售墨西哥業務現時仍未有最終定案，但報道稱該行正改變自2000年初以來全球拓展計劃，重新專注香港和英國核心業務及其財富管理業務。除墨西哥外，匯控亦正評估馬來西亞及印尼兩大市場，因管理層認為專注高端銀行業務將更有利。報道引述兩位知情人士透露該銀行目標是透過裁減職位，每年節省最多5億美元。匯控對報道不作評論。