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經濟

基建債認購100手或以下 獲全數配發

【明報專訊】政府昨公布，基礎建設零售債券認購不足，申請債券本金總額約177.77億元，只相等於發行上限200億元約88.89%，是2011年政府發行零售債券以來首次認購不足。所有認購100手或以下的申請均將獲全數配發所申請的債券，而認購100手以上的申請則將獲配發最高本金分配金額上限100手，最終發行額為177.3億元。

經券商申請較綠債大減八成

政府一共收到約12.75萬份有效申請，亦為政府零售債券推出以來認購人數最少，當中配售銀行收到約11.89萬份有效申請，有效申請總額約169.6億元；包括經證券經紀提出的香港結算公司認購申請共8659份，有效申請的總額約8.16億元。對比去年發行的綠色零售債，不論認購人數、認購金額都明顯減少，當中經券商的申請總數更是大幅減少80.9%，或因「凍資王」毛戈平（1318）招股撞期有關，該股公開發售錄得超購918.2倍。經銀行認購的人數亦減少56.9%，整體認購人數較綠債少60.3%。此外，券商及銀行有效申請金額分別減少70.9%及37.7%，令認購金額總數較綠債少40.8%。

政府表示，基礎建設零售債券將於本月17日發行，18日在聯交所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

相關字詞﹕基礎建設零售債券 毛戈平 政府零售債券 零售債券 綠債 聯交所

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