「18C」新股越疆招股 4202元入場 草姬暫超額4488倍 挑戰今年超購王地位

明報記者 邱潤青

越疆成為繼晶泰科技（2228）及黑芝麻（2533）後，第三家循上市規則18C上市的特專公司。招股書資料指出公司主要從事協作機械人設計、開發、製造及商業化。據灼識諮詢報告，按2023年出貨量計，公司在全球協作機械人行業中排前二，並在中國所有協作機械人公司中排第一，全球市場份額為13%。據招股書預測，越疆短期內無法實現盈利能力。截至今年6月底止上半年，公司虧損5988.3萬元（人民幣，下同），去年同期虧損5168.7萬元。

英諾賽科訊飛通過上市聆訊

另草姬（2593）昨第三日公開招股，市場反應繼續熱爆。截至昨晚止，主要券商孖展已超購4488倍，超越今年6月初掛牌、超購2502.03倍的優博控股（8529），躋身今年認購倍數第二多的新股，隨時有力挑戰晶科電子（2551）今年超購5676.83倍的「超購王」地位。

此外，內地氮化鎵（GaN）芯片製造商英諾賽科，以及人工智能醫療解決方案提供商訊飛醫療雙雙於12日通過上市聆訊。其中芯片公司英諾賽科初次申請失效後即再入表，並即時過會，相信很快將啓動招股。根據弗若斯特沙利文資料，按收入計，公司於2023年在全球所有氮化鎵功率半導體公司中排名第一。然而該公司於過往業績期持續錄得虧損，截至今年6月底止，中期虧損4.9億元。

百利天恒獲中證監境外上市備案

另外，四川百利天恒藥業（滬：688506）獲中證監境外上市備案，擬發行不超過2427.1萬普通股於聯交所上市。該公司於今年7月初向聯交所遞交上市申請。