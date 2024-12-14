內地人幣新貸5800億 按月增16%

於11月底，內地本外幣貸款餘額258.65萬億元，按年增7.3%。其中人民幣貸款餘額254.68萬億元，按年增7.7%。外幣貸款餘額5515億美元，按年降17.6%。至於首11個月人民幣存款增19.39萬億元，於11月底，本外幣存款餘額309.58萬億元，增6.8%，其中人民幣存款餘額303.65萬億元，增6.9%。

人行指出，於11月底，廣義貨幣（M2）餘額311.96萬億元，增7.1%。狹義貨幣（M1）餘額65.09萬億元，降3.7%。流通中貨幣（M0）餘額12.42萬億元，增12.7%。

首11月社融增量少4.2萬億

另外，該行又表示，今年首11個月社會融資規模增量累計29.4萬億元，按年少4.24萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增16.21萬億元，按年少增4.91萬億元，發放的外幣貸款折合人民幣減少3241億元，按年多減1670億元。企業債券淨融資1.93萬億元，按年多257億元；政府債券淨融資9.54萬億元，按年多8668億元。