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經濟

券商料待3月兩會推經濟催化劑

【明報專訊】中共中央經濟工作會議結束，未有發放刺激經濟政策方案新信號，證券商均預期明年1、2月省級兩會，以及3月全國兩會，才會有下一波宏觀經濟催化劑。巴克萊則指會議提出適時降準降息，預測中國人民銀行在年底前或減息0.1厘。

高盛：中經會新增政策信息有限

高盛認為，與中央政治局會議的公布相比，今次中經會提供的新增政策信息仍然有限，認為更重視消費，計劃提高生育率，帶來輕微的利好市場作用，並預測明年初推出更多具體刺激經濟措施。至於中經會提出提高財政赤字率，高盛指與其預期相符，預測赤字佔GDP比重目標由今年的3%升至明年的3.6%，把中央政府特別債券發行額度由1萬億元（人民幣，下同）提高至2.5萬億元，地方政府專項債券額度由3.9萬億元提高至4.7萬億元。

摩根士丹利則預期第二輪刺激經濟措施維持2萬億元的財政擴張政策，令赤字佔GDP比重目標見4%，並預期直至明年底累計減息0.4厘，而在消費補貼方面的規模或擴大至3000億元，覆蓋的產品可能擴大至手機等。巴克萊亦指出，除非股市出現拋售混亂、樓市跌幅擴大或面對大加關稅，否則預期需待明年3月兩會公布刺激經濟措施。

樓市方面，中金公司發表報告，指會議提出「持續用力推動房地產市場止跌回穩」對趨勢延續性相當重要。因自11月後，百強房企新房銷售金額按月回落17%，二手房銷售面積也逐周回落，中金公司認為須關注有助於穩定居民收入預期，以及穩定房價預期的地產政策，認為供給側的土地和房屋收儲政策對於調整供給結構、調節供求關係、穩定房價預期十分重要。巴克萊認為，減少庫存是穩定樓市的關鍵，估計把庫存對比銷售比率下降至12個月水平需耗資約17.5萬億元，因應各城市的不同庫存情况，假設購回庫存20%至30%所需規模介乎3萬億至5萬億元。

相關字詞﹕赤字 樓市 中金公司 摩根士丹利 高盛 中共中央經濟工作會議

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