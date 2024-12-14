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經濟

中國10年期債息跌穿1.8厘 見紀錄新低

【明報專訊】外電報道，在政治局會議提出適度寬鬆的貨幣政策後，中國國債孳息率本周已經連續5個交易日走低，本周五10年期國債孳息率更跌穿1.8厘，至1.78厘附近，刷新紀錄新低。隨着政策寬鬆預期不斷升溫，中國1年期利率互換亦刷新逾4年新低。

市場憂或低於日本債息

中國國債孳息率從未降到過如此低的水平，在中國經濟復蘇仍未企穩之際，投資者尚難以判斷決策者將會如何應對，以及低利率環境可能持續多久，但已經開始猜測孳息率下降到低於日本國債孳息率水平的可能性。

對冲基金K2 Asset Management的研究主管George Boubouras表示，零利率在未來某個時點是可能出現的。不過他認為中國近期的政策努力來得太遲且力度不夠，中國央行需要盡一切力量，防止經濟陷入日本式的資產負債表衰退。報道指出，中國債券投資者押注中國經濟不會出現奇蹟般的復蘇，跟看好內需消費將復蘇的股市形成對比。中國10年期國債孳息率近來幾乎天天見歷史新低，長債孳息率更跌到比日本國債孳息率還低，突顯市場對經濟前景的負面看法。

瑞穗：明年減息幅度或0.6厘

而除了押注政策放鬆外，債券也受到中美可能再發生貿易戰的憂慮，以及股市及樓市氣氛脆弱下，缺乏其他投資選擇的支持。瑞穗證券經濟學家Serena Zhou表示，在明年3月之前，利率可能會有更大的波動，因為市場在努力尋求中國政策支持的細節，預計明年的總減息幅度為0.6厘。不過，她指出，中國的通貨再膨脹政策最終仍會使收益率回到2.2厘以上的水平。

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