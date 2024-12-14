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經濟

中經會未撐起港股 收跌425點穿二萬 摩通：平保中壽受惠內地養老金擴大

【明報專訊】中共中央經濟工作會議驚喜欠奉，恒指低開159點後，全日大部分時間展開20,000點攻防戰，內地股市收跌逾2%，拖累恒指尾市終失守20,000點，低見19,927點，最多跌470點，收報19,971點，分別跌穿10天及50天線，跌425點或2%。國指收報7186點，跌2.36%；科指收報4479點，跌2.63%。

內地養老金擴大投資範圍，摩通看好的中壽（2628）及平保（2318）捱沽。大市成交額1584億元，比周四升0.46%，南向資金淨買入143.06億元，終止單日流出。本港三大指數本周連升3周，恒指累升0.53%，國指累升0.7%，科指累升0.33%。

北水終止流出 淨買入143億

三大重磅藍籌股拖低恒指122點，美團（3690）跌3.7%，阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）分別跌2.6%及1.4%。在本周一「染藍」的恒指新貴快手（1024）及新東方（9901）分別跌2.6%及4.9%，全周計則分別累跌2.31%及4.63%。

大摩看好友邦 股價仍跌逾2%

摩通發表報告，預料個人養老金制度全面擴展將帶來龐大的新市場機會，以A股市值10%計涉約1.4萬億美元，佔全國儲蓄額209萬億美元約6.8%，令內險公司新壽險銷售量有強勁額外增長，相信中壽及平保將成為政策主要受益者，兩股跟隨大市分別跌4.6%及2.9%。摩根士丹利則看好友邦保險（1299）受惠維持穩健銷售增長，友邦仍隨大市收跌2.2%。

另外，大摩憂慮明年上半年樓市跌5%兼削本地地產股目標價，失去藍籌地位的新世界發展（0017）跌4.69%，九龍倉置業（1997）更跌4.74%，希慎興業（0014）跌4.13%，該3股均遭大摩給予「減持」評級，遭降目標價至92元的新鴻基地產（0016）收報75.5元，跌1.63%。

渣打：財政刺激若加碼 或見24500

渣打北亞區投資總監鄭子豐預測，未來3個月恒指於20,000點至22,500點之間上落，如果明年3月兩會推出的財政刺激幅度更大，或推動恒指見22,500至24,500點。富達國際亞洲固定收益投資總監主管陳詠詩則認為，隨着與內地恢復全面通關，澳門博彩業於2022年第四季起重回上升周期，行業盈利及現金流持續增加，債務水平下降，基本面不斷改善，可以留意澳門博彩業債券的投資機會。

明報記者

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