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經濟
香港地產

海怡4房實呎逼1.7萬 8個月高

【明報專訊】年底前部分二手屋苑呎價出現反彈。中原高級分區營業經理葉俊安表示， 鴨脷洲海怡半島16座高層F室，實用882方呎，4房間隔，以1488萬元沽出，實呎16,871元，創屋苑近8個月呎價新高。原業主2001年380萬元購入，持貨約23年，帳面獲利1108萬元或2.9倍。

爾巒4房800萬沽

10年實蝕8%

豪宅交投亦保持活躍，大坑名門2座高層B室，實用1387方呎，3房間隔，近日以4428萬元易手，實呎約29,200元。資料顯示，原業主為新晉投資者余旻駿、於2014年約4050萬元購入，持貨約10年，帳面獲利378萬元或約9%。不過，新界再錄二手蝕讓個案，元朗錦田爾巒茵羅洛斯大道1座低層戶，實用1001方呎4房間隔，以800萬元易手、實呎7992元，料屬屋苑歷史新低，呎價首穿8000元；原業主2014年862.8萬元一手買入，帳面蝕62.8萬元或7.3%，連使費計及扣除購入時所獲優惠，實蝕逾70萬元或8%。

另外，具體反映11月18日至24日市况的中原城市領先指數CCL，最新報137.59點，按周跌0.57%，屬連跌兩周共0.7%，顯示二手樓價繼續反覆，CCL仍將於136點到140點之間爭持。

[香港地產]

相關字詞﹕爾巒 名門 海怡半島

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