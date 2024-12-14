海怡4房實呎逼1.7萬 8個月高

爾巒4房800萬沽

10年實蝕8%

豪宅交投亦保持活躍，大坑名門2座高層B室，實用1387方呎，3房間隔，近日以4428萬元易手，實呎約29,200元。資料顯示，原業主為新晉投資者余旻駿、於2014年約4050萬元購入，持貨約10年，帳面獲利378萬元或約9%。不過，新界再錄二手蝕讓個案，元朗錦田爾巒茵羅洛斯大道1座低層戶，實用1001方呎4房間隔，以800萬元易手、實呎7992元，料屬屋苑歷史新低，呎價首穿8000元；原業主2014年862.8萬元一手買入，帳面蝕62.8萬元或7.3%，連使費計及扣除購入時所獲優惠，實蝕逾70萬元或8%。

另外，具體反映11月18日至24日市况的中原城市領先指數CCL，最新報137.59點，按周跌0.57%，屬連跌兩周共0.7%，顯示二手樓價繼續反覆，CCL仍將於136點到140點之間爭持。

[香港地產]