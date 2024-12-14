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經濟
香港地產

趙世曾：見慣市道高低 今次跌市是小場面

【明報專訊】適逢聖誕佳節及今年卓能集團（0131）成立36周年，卓能集團創辦人兼主席趙世曾昨日在薄扶林域多利道趙苑舉行聖誕派對，及公布來年業務發展，女星范冰冰被邀出席活動。對於香港及內地的樓市睇法，趙世曾稱：「喺香港做咗咁耐，習慣了市道高低，大場面見得多，今次樓價跌幅只是小場面。」

卓能昨日記者會上，趙世曾大女趙式芝、二子趙式浩及孻仔趙式正均有出席，而女星范冰冰早前被傳出已取得「新香港人」身分，並租住山頂白加道一個面積逾5000方呎的超級豪宅，每月租金高達約65萬元。

若計掂數 內地香港項目均會投資

趙世曾指出，中央政府已推出多項穩定市况措施，故他並不憂慮，「香港未來數年唔會太差，暫時會平穩」。他認為買樓自用問題不大，但就不要用投機心態。近日有發展商呼籲政府重推勾地政策，以及政府推北部都會區方面，趙世曾稱：「只要明年1月兩個招標項目資金回籠，不論在香港或內地，只要計掂數、有理想回報、唔使問銀行借貸，是集團合適投資範圍內都會考慮。」

卓能旗下兩個均於明年1月20日截標的項目，包括山頂施勳道30號卓能山莊C號獨立屋，以及馬來西亞距離雙子塔只有5分鐘路程的住宅地皮，集團執行副主席趙式芝補充，馬來西亞住宅地皮可建樓面約170萬方呎，可建4幢、每幢50層高的大樓，而趙苑2期、荃灣油柑頭壹號九龍山頂，每個項目均約有10個單位招租，月租約由2萬至3萬元起。

[香港地產]

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