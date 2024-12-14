羅嘉瑞等1.2億買天璽．海4房大宅

ST‧GEORGE'S昨沽兩伙 共涉逾億

另外，綜合市場資訊，本月迄今新盤成交暫時不足300宗，但豪宅新盤仍具承接。信置（0083）牽頭的何文田加多利山的ST‧GEORGE'S MANSIONS，昨日連沽兩伙，售出單位包括第3座17樓B室，實用1839方呎3房戶，成交價7850萬元、實呎4.26萬元。

另第3座15樓C室，實用772方呎兩房戶，成交價2350萬元、實呎3.04萬元。項目2020年推出至今累售99伙，總套現逾86億元，信置預計豪宅市場會繼續旺勢，價量齊升。

林海山城1828萬售出特色戶 實呎1.67萬

新界方面，香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，新售出一伙特色戶，為第17座地下A室，實用1095方呎3房戶、連403方呎花園，成交價1828.65萬元、實呎1.67萬元，買家可獲約120萬元租金回贈，佔成交價約7%；林海山城本月迄今累售4伙，吸金總額約8900萬元。

泛海（0129）元朗洪水橋滙都，新售出第6座中層兩房戶，實用436方呎，成交價430.92萬元、實呎9883元，買家為中港商人，需經常往返大灣區，購入單位自用；項目去年夏天推售至今累沽536伙、套現約26.5億元，擬短期加推單位應市。另新地屯門兆康NOVO LAND第3B期，新售出Fiskars第2B座32樓C室，實用468方呎兩房戶，成交價599萬元、實呎1.27萬元，項目本月累售約41伙。

[香港地產]