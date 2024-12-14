柏傲莊III押後一年至2026年3月交樓 新世界：受累惡劣天氣 續向買家付利息補償

據了解，柏傲莊III主體結構工程將陸續完成，並已開展外牆和內部裝修工程，且會持續監督承建商盡快妥善完工。新世界強調，會確保項目以最佳質量交付買家。事實上，2022年8月新世界表示，柏傲莊III關鍵日期，由原定2023年6月延遲21個月至2025年3月。昨日代理消息指出，柏傲莊III會再推遲交樓日期，新世界昨晚回應稱，根據買賣合約，賣方可根據項目認可人士，因應實際情况，以及按買賣合約所允許的合理延期因素（包括不可抗力或天災、火警或其他賣方所不能控制的意外、惡劣天氣），再次修訂預計關鍵日期為2026年3月27日，即再推遲1年。

樓花期由兩年延長至4年9個月

新世界續指出，為感謝買家支持，會向較早前曾簽訂補充協議之買家，提供一次性額外津貼，並會繼續根據相關補充協議，支付買家最優惠利率加2厘利息補償，將陸續向有關買家發信，詳細解釋有關財務安排。

3年多累錄475宗取消交易個案

柏傲莊III涉屋苑第1、8座，2021年6月中次輪銷售338伙時，接獲逾3萬票、超額88倍，當時成為1997年後新盤收票王，並賣個滿堂紅，惟樓盤其後被揭建築質量不合規格，新世界2021年7月公布，將拆卸兩幢住宅重建，並向相關買家賠償，即使買家取消交易亦不會被沒收訂金。

項目自2021年8月至今累錄約475宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的56%，總成交額料涉逾70億元；其中2021年6月以7650萬元售出的第1A座62樓連天台特色戶，實用1695方呎4房戶，成交實呎4.5萬元，當時創新界分層住宅呎價紀錄，惟相關買家早前已取消交易。

事實上，近期不乏新盤需延遲交樓，其中新地（0016）天水圍YOHO WEST第1期，交樓時間由原定今年9月，推遲兩個月至今年11月；信置（0083）、中海外（0688）及嘉華（0173）合作的元朗錦田柏瓏I、II，交樓時間原由今年10月、11月，改為2025年3月，推遲約4至5個月。

明報記者

[香港地產]