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經濟
國際金融

Nvidia續擴中國研發團隊 今年增聘千人 攻自動駕駛技術

【明報專訊】AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）因涉嫌違反《反壟斷法》而遭國家市場監督管理總局立案調查後，繼續在中國市場擴大研究團隊的規模。彭博社引述知情人士稱，Nvidia於內地增聘數以百計人員，以提升研發能力，並專注於新的自動駕駛技術。

知情人士稱，Nvidia在中國的員工數目，將由今年初約3000人，增至今年底約4000人。消息稱，今次增聘人手的關鍵，是在北京增加約200名員工，以擴大當地的自動駕駛研究團隊。該公司另擴充了售後服務與網絡軟件研發團隊的規模。截至今年2月，該公司在36個國家僱有29,600名員工。目前在北京有近600員工，並在北京中關村科技園區開設新辦公室。

京增200員工 中關村科技園開新辦公室

Nvidia近年致力於開發自動駕駛技術及AI軟件，以拓展汽車業務，增聘中國研究員將有助於Nvidia與當地電動車製造商合作。該公司3月披露，將擴大與中國電動車製造商的合作，例如比亞迪（1211）將採用Nvidia下一代智能汽車晶片Thor。

在美貿易限制措施下，Nvidia無法在中國市場出售先進半導體產品，但在截至10月底的2025財年第三財季，該公司在中國市場的銷售額仍達54億美元，相當於其季度總收入15%，是其重要的銷售市場。

面對美國收緊對中國晶片行業的管制，Nvidia改為向內地市場供應性能降級的「中國特供版」晶片。市監總局本周以Nvidia涉嫌違反《反壟斷法》，以及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達收購邁絡思股權案反壟斷審查決定的公告》，對Nvidia立案調查。

市監總局公告所提及的邁絡思（Mellanox），主要從事網絡互聯產品的研發、生產及銷售。2020年4月由Nvidia收歸旗下，並將其技術整合到自家產品。中國當局當初「有條件」批准這宗收購，但要求兩家公司保持獨立，不得將旗下產品互相捆綁，並須繼續以公平原則向中國企業供貨，而Nvidia被指涉嫌違反收購條件。

部分市場人士認為，中方此舉是對美方向中國企業收緊出口限制的報復。美方上周宣布對中國半導體行業頒布3年來第三波制裁，將140家中國企業列入出口管制實體清單。

內媒：Nvidia清空天貓平台商品

內地媒體指出，市監總局對Nvidia立案調查後，該公司在天貓平台開設的「英偉達GeForce旗艦店」的全部商品突然清空下架。當用戶點擊「寶貝」頁面，僅顯示「抱歉，沒有相關寶貝」，而「推薦」頁面僅展示Nvidia的GeForce產品合作品牌的商品。根據「英偉達GeForce旗艦店」的頁面聲明，該店僅用作展示包含GeForce顯卡產品的商品，不會透過該店出售任何產品和服務。

英偉達中國官方微博亦發聲明，稱近日社交媒體上傳英偉達斷供中國為不實傳聞，未來將持續為中國客戶提供高品質服務。

除中國以外，Nvidia本身也是歐美反壟斷機構的調查目標。根據該公司申報，歐盟、法國及中國調查機構曾向其查問顯卡等資訊。法國監管機構去年曾搜查Nvidia在當地的辦事處。歐盟正調查該公司是否涉及將旗下產品綑綁銷售，而美國監管機構亦就Nvidia對AI初創公司Run:ai的收購展開調查。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕自動駕駛 反壟斷 天貓 中國

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