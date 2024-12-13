瑧譽6號屋1.366億沽 呎價2.3萬平鄰屋三成

發展北部都會區再次成為社會關心議題之際，恒地（0012）旗下已屆現樓的粉嶺高爾夫‧御苑，連錄兩宗成交，最新售出5座11樓A、B室，同屬實用面積960方呎3房戶，成交價分別1242萬元、1250萬元，實呎1.29萬、1.3萬元，單日吸金2492萬元；成交紀錄冊顯示，買家成交期300日，但如於120日完成交易，可獲2%回贈。

另外，會德豐將軍澳日出康城PARK SEASONS，以843萬元售出第2B座51樓A室，屬兩房連書房戶型，實用面積537方呎、實呎1.56萬元。

凱和山下周一先到先得賣70伙

九龍方面，恒地啟德現樓The HENLEY II，招標售出第1座25樓A室，實用面積888方呎3房戶，成交價2983.68萬元、實呎3.36萬元。另鷹君（0041）和港鐵（0066）合作的何文田站朗賢峯IIA期，售出第1座15樓實用面積685方呎D室、屬兩房1套戶，成交價1515.1萬元、實呎2.21萬元。

另路勁（1098）屯門掃管笏現樓凱和山日前加推70伙，扣除所有折扣及優惠後，變相最高達六八折推出，整批折實均呎9175元，較去年9月首批折實均呎1.1萬元，低約17%，以個別單位較1年前同類單位平逾兩成作招徠，發展商昨晚上載銷售安排，下周一晚上7時起，以先到先得形式開售該70伙。