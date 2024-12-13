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經濟

香港地產

皇第頂層3複式招租 意向月租280萬 呎租400元 挑戰全港私宅月租及呎租紀錄

【明報專訊】隨着海外不少金融巨企管理層陸續來港入市超級豪宅，部分發展商將旗下超級豪宅轉售為租。資策（0497）及泛海（0129）等合作發展的渣甸山豪宅現樓項目皇第，最新公布項目的位於頂層、實用面積近7000方呎的三複式戶，將作全球招租，意向月租近280萬元，折合每呎叫租約400元，挑戰全港私宅月租及呎租紀錄。

明報記者 江俊洋

是次推出招租的單位位於21至23樓，屬三複式單位，實用面積達6867方呎，同時為全個項目，甚至東半山頂層單位面積最大的戶型，單位設有4間套房，並設946方呎平台及1103方呎天台，附連雙車位，單位現已開放予準租客預約參觀。資策地產執行董事何樂輝表示，是次意向呎租較市價高約一至兩成，不過反映單位罕有性，包括位處渣甸山的豪宅地段、及逾7000萬元室內裝修及家具，因此認為是「超物有所值」。

室內裝修連家具涉資逾7000萬

何樂輝又稱，該單位曾招標推售，意向價約7億至8億元，折合每方呎意向價11.6萬元，並有買家出價入標，惟最終未有接受入標價；若現時買家出價具吸引力的話，亦會考慮將單位推售。翻查資料，發展商2020年11月底曾公布上述單位銷售安排，並於同年12月與另外6個單位招標推售。

皇第全盤提供16伙，自2020年年初起開售，迄今累售14伙，近期成交於今年10月，當時連沽兩伙，包括3樓、5樓A室，實用面積4078方呎兩雙套房連書房設計；另19樓、20樓A室複式戶，實用面積5696方呎4房3套設計，連雙車位以股權轉讓形式（俗稱「賣殼」）出售，兩伙共涉資約6億元，以總樓面涉9774方呎計，折合呎價逾6萬元。

單位曾放售意向價高達8億

值得留意，發展商今年8月亦曾以轉售為租方式，推出19樓、20樓A室複式戶，當時發展商的意向呎租約250元，即意向月租約142萬元。何樂輝當時解釋，意向呎租是參考山頂同級豪宅，實用呎租約在175元水平，加上單位附設逾5000萬元的裝修及家具，因此惜售。

參考近年超級豪宅的租務成交，大部分均來自山頂及南區，其中山頂加列山道73號洋房，實用面積7022方呎，5房間隔、連花園，2021年5月以月租160萬元租出，實用呎租約228元，創全港最貴洋房月租紀錄。另資策、豐泰合作發展的山頂道8號頂層複式戶，實用面積3555方呎，4房3套間隔，連天台及平台等，2022年3月以月租75萬元成交，實用呎租約211元，為全港分層式單位呎租新高。換言之，若皇第頂層戶成功以意向呎租租出，勢將紀錄推高約90%。

相關字詞﹕渣甸山 資本策略 皇第 豪宅租務

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