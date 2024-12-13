明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：本港前景轉佳 基建零售債愈跌愈買

【明報專訊】保證年利率為3.5厘的基建零售債（4286）上周五截止認購，政府公布初步認購數據，認購額約178.5億元，為目標發行額200億元的89.25%，是2011年政府發行零售債券以來首次認購不足。政府發言人表示，最近股市活動如新股上市相對活躍，市場普遍認為未來減息步伐或有所減緩，對市民投資決定有影響，筆者認為，上述解釋亦的確反映部分事實，以筆者為例，上周便將大部分可以動用的資金用來轉為認購熱門新股毛戈平（1318），因此僅小額認購基建零售債。市場現擔心基建零售債下周三掛牌會跌穿發售價，筆者認為這反而屬低吸良機，準備就此愈跌愈買，下文將詳細交代。

是次基建零售債認購不足，筆者認為其中一個政府發言人沒有交代的原因可能是，在公開發售期間、即上周一財政司長陳茂波在立法會會議上表示，將今年度（2024/25）財政赤字估算，由2月預算案時預計的481億元倍增至約1000億元，主要因為資產價格受壓令賣地、補地價收入大幅下滑，9月前地產交投淡靜令印花稅收入較低，以及企業盈利未如預期，利得稅減少。坦白說，筆者因為就千億財赤有疑慮，因此等到基建零售債上周五截止認購日才出手認購，再加上傳媒報道毛戈平招股認購熱爆，故便把大部分可以動用資金轉為認購該熱門新股。

專才湧港 國際學校申請人數回升

不過，筆者本周與一名從外國來港任職的外資基金經理飯敘後，了解到本港經濟環境今年以來其實改善了不少，對千億財政的憂慮又有所紓緩。該名基金經理表示，其子女就讀於本港一所頂尖國際學校，而該校申請入學人數今年回升近兩成，相信是反映不少來自內地以至世界各地的精英來港工作及為子女安排最好的教育所致，由於人才是經濟發展最重要的推動力，故他預期本港住宅樓價明年可望止跌回穩。

因此，假如基建零售債下周三掛牌跌穿發售價的話，筆者擬像2022年5月政府綠債（4252）掛牌後「破發」一樣，採取逢低吸納、愈跌愈買的策略。另外，筆者過去已多次在本欄表示，買新地（0016）便是對本港前景投信心一票，既然本港前景料轉佳，故上月以每股76元低吸新地後，日後新地股價若跌穿76元，也會考慮分段增持。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕愈跌愈買 新地（16） 國際學校 千億財赤 毛戈平（1318） 基建零售債（4286）

上 / 下一篇新聞

中經會：明年增赤字率 適時降息降準 離岸人幣昨晚跌至7.2671 港股偷步升夜期挫
中經會：明年增赤字率 適時降息降準 離岸人幣昨晚跌至7.2671 港股偷步升夜期挫
內地養老金擴投資範圍 恒指反彈242點
內地養老金擴投資範圍 恒指反彈242點
富途料明年恒指最牛27600
富途料明年恒指最牛27600
小菜園最多籌8.6億 草姬超購逾2600倍
小菜園最多籌8.6億 草姬超購逾2600倍
Shein據報上市受阻 組織批用新疆棉侵人權
Shein據報上市受阻 組織批用新疆棉侵人權
港交所提升交易功能 明年底兼容T+1結算
港交所提升交易功能 明年底兼容T+1結算
房託業界倡引入公司架構 增運作彈性 促改善轉讓資產稅負 吸房託來港上市
房託業界倡引入公司架構 增運作彈性 促改善轉讓資產稅負 吸房託來港上市
證監：上季持牌資管公司數目升24%
證監：上季持牌資管公司數目升24%
調查：56%內地受訪者明年增購奢侈品
調查：56%內地受訪者明年增購奢侈品
國泰：現聘3400機師 今年達標
國泰：現聘3400機師 今年達標
Jollibee母企冀成全球市值五大食品公司
Jollibee母企冀成全球市值五大食品公司
李嘉誠基金會減持郵儲行至不足5%
李嘉誠基金會減持郵儲行至不足5%
Nvidia續擴中國研發團隊 今年增聘千人 攻自動駕駛技術
Nvidia續擴中國研發團隊 今年增聘千人 攻自動駕駛技術
歐央行減息1/4厘 符預期 歐元最多跌0.2%
歐央行減息1/4厘 符預期 歐元最多跌0.2%
美上月PPI按月升0.4% 高預期1倍
美上月PPI按月升0.4% 高預期1倍
張兆聰：奈雪的茶屬當炒概念可一試
張兆聰：奈雪的茶屬當炒概念可一試
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：AI成領頭羊 續看好美股
植耀輝：AI成領頭羊 續看好美股
技術取勝：北京控股26.3元受阻
技術取勝：北京控股26.3元受阻
盧駿匡：恒指現突破 21070阻力明顯
盧駿匡：恒指現突破 21070阻力明顯
楊智佳：美通脹符預期 恒指短期料平穩
楊智佳：美通脹符預期 恒指短期料平穩
周顯：中國應發官方虛幣作儲備
周顯：中國應發官方虛幣作儲備
譚新強：中國應定下雙目標 負債率消費佔GDP皆50%
譚新強：中國應定下雙目標 負債率消費佔GDP皆50%
湯文亮：業主對租客仁慈 即是對自己殘忍
湯文亮：業主對租客仁慈 即是對自己殘忍
胡志明市調升地價 為樓市注入活力
胡志明市調升地價 為樓市注入活力
外國人越南置業限買公寓 不可擁土地權益
外國人越南置業限買公寓 不可擁土地權益
皇第頂層3複式招租 意向月租280萬 呎租400元 挑戰全港私宅月租及呎租紀錄
皇第頂層3複式招租 意向月租280萬 呎租400元 挑戰全港私宅月租及呎租紀錄
瑧譽6號屋1.366億沽 呎價2.3萬平鄰屋三成
瑧譽6號屋1.366億沽 呎價2.3萬平鄰屋三成
邵氏基金7800萬沽愛都4房 41年升值17倍
邵氏基金7800萬沽愛都4房 41年升值17倍
渣打棄租樓層 恒隆變身逾萬呎共享辦公室
渣打棄租樓層 恒隆變身逾萬呎共享辦公室
新城市廣場2000萬推廣 迎聖誕新年零售黃金檔期
新城市廣場2000萬推廣 迎聖誕新年零售黃金檔期