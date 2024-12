Jollibee母企冀成全球市值五大食品公司

越南擁200分店 僅次菲律賓

報道續稱,JFC財政總監Richard Shin表示,盼集團稅後收入可於2028年前增3倍。公司早於2005年在越南開設首間Jollibee,今日於當地開設第200間Jollibee分店,而集團有意加快於越南的開店速度。

報道稱,JFC行政總裁Ernesto Tanmantiong表示,「我們於越南的發展野心很大(Our dream is big here in Vietnam )。」

截至9月底,越南擁全球第二多Jollibee分店網絡,僅次於菲律賓的1259間,而現時於全球擁約1700間Jollibee分店,更表示將會繼續擴充其越南的分店網絡。Jollibee越南董事總經理Lam Hong Nguyen表示,將很快地會開設第300間分店。

報道指出,已擁有Highland於越南經營權的JFC集團,多次收購外國咖啡與茶的品牌,如於今年7月收購韓國咖啡品牌Compose Coffee,另於2019年收購Coffee Bean and Tea Leaf。