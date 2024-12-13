明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

房託業界倡引入公司架構 增運作彈性 促改善轉讓資產稅負 吸房託來港上市

【明報專訊】德勤中國與香港房託基金協會聯合發表《釋放增長潛力——香港房託基金市場展望》專題研究報告。房託基金協會榮譽創會會長及主席、領展（0823）執行董事兼集團行政總裁王國龍表示，現時在港上市的房託只有11隻，因此建議引入公司架構及放寬須持有物業兩年的限制，增加運作彈性。另協會提出改善轉讓資產稅務安排，提供誘因吸引更多房託來港上市。

明報記者 陳偉燊

協會董事、春泉產業信託（1426）行政總裁梁國豪指出，熱切期待將房託引入互聯互通機制，這樣有助細規模房託的流通性改善，並且第一時間帶來幫助。同時因應物色具現金流的項目納入房託並不容易，他認為，若能夠放鬆兩年持有物業的規定，給予債務安排彈性，並做好高透明度的披露，相信有助房託市場活躍。參考外國案例房託可派季度及月度息，他認為，對跨境經營的房託而言未必可行，但持有香港物業的房託可能派季度息。

盼引入互聯互通 改善流通性

現時直接轉讓物業並納入房託，受到最高物業轉讓印花稅4.25%影響，相對間接轉讓物業予特殊目的實體（SPV）後再轉讓予房託，稅率低至0.2%存在重大差距。該會榮譽創會會長、越秀房託（0405）主席林德良表示，內地在房託進行重組上市時可暫緩繳交土增稅，並待出售物業時繳稅的做法可供香港參考。

冀放寬持有物業年期限制

王國龍補充，很多時房託收購的項目回報率僅2%至4%，若要先徵稅而稅例維持現狀，動輒繳付逾一年收入，會令很多擬來港上市的房託卻步。另若房託架構有足夠防火牆，他認為可予房託參與管理私募基金資產，藉此增加香港房託市場的競爭力。

協會榮譽創會會長、順豐房託（2191）執行董事兼行政總裁翟迪強指出，期望政府早年鼓勵房託上市並給予補貼的政策能夠延續。在新加坡有大地產公司擬考慮發展房託下，連同協會所提的稅務改善建議，他期望能夠吸引更多房託到港上市。

在放寬持有物業兩年的限制方面，王國龍稱，這有助房託在收購後遇到項目表現不理想，不用動輒經過投票及行政程序處理，令物業買方更易明白及接受。參考外國房託未有設定借貸上限安排，他認為，香港就算放寬房託債務安排，因為管理人是持牌經營者，因此料不會導致房託「借到盡」。

相關字詞﹕林德良 梁國豪 翟迪強 王國龍 香港房託基金協會 德勤中國

上 / 下一篇新聞

中經會：明年增赤字率 適時降息降準 離岸人幣昨晚跌至7.2671 港股偷步升夜期挫
中經會：明年增赤字率 適時降息降準 離岸人幣昨晚跌至7.2671 港股偷步升夜期挫
內地養老金擴投資範圍 恒指反彈242點
內地養老金擴投資範圍 恒指反彈242點
富途料明年恒指最牛27600
富途料明年恒指最牛27600
小菜園最多籌8.6億 草姬超購逾2600倍
小菜園最多籌8.6億 草姬超購逾2600倍
Shein據報上市受阻 組織批用新疆棉侵人權
Shein據報上市受阻 組織批用新疆棉侵人權
港交所提升交易功能 明年底兼容T+1結算
港交所提升交易功能 明年底兼容T+1結算
證監：上季持牌資管公司數目升24%
證監：上季持牌資管公司數目升24%
調查：56%內地受訪者明年增購奢侈品
調查：56%內地受訪者明年增購奢侈品
國泰：現聘3400機師 今年達標
國泰：現聘3400機師 今年達標
Jollibee母企冀成全球市值五大食品公司
Jollibee母企冀成全球市值五大食品公司
李嘉誠基金會減持郵儲行至不足5%
李嘉誠基金會減持郵儲行至不足5%
Nvidia續擴中國研發團隊 今年增聘千人 攻自動駕駛技術
Nvidia續擴中國研發團隊 今年增聘千人 攻自動駕駛技術
歐央行減息1/4厘 符預期 歐元最多跌0.2%
歐央行減息1/4厘 符預期 歐元最多跌0.2%
美上月PPI按月升0.4% 高預期1倍
美上月PPI按月升0.4% 高預期1倍
張兆聰：奈雪的茶屬當炒概念可一試
張兆聰：奈雪的茶屬當炒概念可一試
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：AI成領頭羊 續看好美股
植耀輝：AI成領頭羊 續看好美股
葉創成：本港前景轉佳 基建零售債愈跌愈買
葉創成：本港前景轉佳 基建零售債愈跌愈買
技術取勝：北京控股26.3元受阻
技術取勝：北京控股26.3元受阻
盧駿匡：恒指現突破 21070阻力明顯
盧駿匡：恒指現突破 21070阻力明顯
楊智佳：美通脹符預期 恒指短期料平穩
楊智佳：美通脹符預期 恒指短期料平穩
周顯：中國應發官方虛幣作儲備
周顯：中國應發官方虛幣作儲備
譚新強：中國應定下雙目標 負債率消費佔GDP皆50%
譚新強：中國應定下雙目標 負債率消費佔GDP皆50%
湯文亮：業主對租客仁慈 即是對自己殘忍
湯文亮：業主對租客仁慈 即是對自己殘忍
胡志明市調升地價 為樓市注入活力
胡志明市調升地價 為樓市注入活力
外國人越南置業限買公寓 不可擁土地權益
外國人越南置業限買公寓 不可擁土地權益
皇第頂層3複式招租 意向月租280萬 呎租400元 挑戰全港私宅月租及呎租紀錄
皇第頂層3複式招租 意向月租280萬 呎租400元 挑戰全港私宅月租及呎租紀錄
瑧譽6號屋1.366億沽 呎價2.3萬平鄰屋三成
瑧譽6號屋1.366億沽 呎價2.3萬平鄰屋三成
邵氏基金7800萬沽愛都4房 41年升值17倍
邵氏基金7800萬沽愛都4房 41年升值17倍
渣打棄租樓層 恒隆變身逾萬呎共享辦公室
渣打棄租樓層 恒隆變身逾萬呎共享辦公室
新城市廣場2000萬推廣 迎聖誕新年零售黃金檔期
新城市廣場2000萬推廣 迎聖誕新年零售黃金檔期