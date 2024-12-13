富途料明年恒指最牛27600

富途證券首席分析師譚智樂表示，中美關係料明年持續緊張，中美資產走勢的相關度較低，投資者宜同時留意港股、美股、虛擬貨幣相關多元資產的表現以分散風險。譚智樂認為，港股科技和消費板塊皆有穩定的現金流和估值合理的企業值得留意；美股仍以AI為主題，料會伸延至包括無人駕駛和軟件應用等；比特幣曾接近10萬美元回落，但無阻整個幣圈的投資熱情，以量度升幅計，中長期有望挑戰12.2萬美元。

另外資大行富瑞發表2025年投資展望，認為中國股市估值廉宜，料在經濟刺激消息下，平均價值回歸帶來的上行空間高達30%，價值、盈利修正、經營槓桿及資本回報是明年焦點。該行看好工業、汽車、醫療保健、互聯網、數據中心及電訊板塊，但對消費、金融、內房及軟件持謹慎態度。