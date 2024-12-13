明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

富途料明年恒指最牛27600

【明報專訊】富途證券（香港）昨舉行年終投資策略交流會，該行預料港股來年或將波動，虛擬貨幣熱情未減，投資者宜靈活配置以分散風險並捕捉多元機遇。該行香港首席策略師陸秉鈞表示，今年港股呈現先低後高走勢，合乎去年預期，現時恒指市盈率約9.1倍，低於5年均值，以恒指盈測計，如明年估值可重回該均值，恒指可見24,200點，最樂觀上望27,600點。陸秉均又稱，國際貿易戰為中國經濟及恒指成分股的盈利帶來陰影，對恒指走勢預期較審慎，沒有進一步刺激措施下，恒指或在16,900至24,200點徘徊，料上半年表現將優於下半年。

富途證券首席分析師譚智樂表示，中美關係料明年持續緊張，中美資產走勢的相關度較低，投資者宜同時留意港股、美股、虛擬貨幣相關多元資產的表現以分散風險。譚智樂認為，港股科技和消費板塊皆有穩定的現金流和估值合理的企業值得留意；美股仍以AI為主題，料會伸延至包括無人駕駛和軟件應用等；比特幣曾接近10萬美元回落，但無阻整個幣圈的投資熱情，以量度升幅計，中長期有望挑戰12.2萬美元。

另外資大行富瑞發表2025年投資展望，認為中國股市估值廉宜，料在經濟刺激消息下，平均價值回歸帶來的上行空間高達30%，價值、盈利修正、經營槓桿及資本回報是明年焦點。該行看好工業、汽車、醫療保健、互聯網、數據中心及電訊板塊，但對消費、金融、內房及軟件持謹慎態度。

相關字詞﹕富瑞 陸秉均 譚智樂 富途 虛擬貨幣 比特幣 貿易戰 中國經濟 恒指

上 / 下一篇新聞

中經會：明年增赤字率 適時降息降準 離岸人幣昨晚跌至7.2671 港股偷步升夜期挫
中經會：明年增赤字率 適時降息降準 離岸人幣昨晚跌至7.2671 港股偷步升夜期挫
內地養老金擴投資範圍 恒指反彈242點
內地養老金擴投資範圍 恒指反彈242點
小菜園最多籌8.6億 草姬超購逾2600倍
小菜園最多籌8.6億 草姬超購逾2600倍
Shein據報上市受阻 組織批用新疆棉侵人權
Shein據報上市受阻 組織批用新疆棉侵人權
港交所提升交易功能 明年底兼容T+1結算
港交所提升交易功能 明年底兼容T+1結算
房託業界倡引入公司架構 增運作彈性 促改善轉讓資產稅負 吸房託來港上市
房託業界倡引入公司架構 增運作彈性 促改善轉讓資產稅負 吸房託來港上市
證監：上季持牌資管公司數目升24%
證監：上季持牌資管公司數目升24%
調查：56%內地受訪者明年增購奢侈品
調查：56%內地受訪者明年增購奢侈品
國泰：現聘3400機師 今年達標
國泰：現聘3400機師 今年達標
Jollibee母企冀成全球市值五大食品公司
Jollibee母企冀成全球市值五大食品公司
李嘉誠基金會減持郵儲行至不足5%
李嘉誠基金會減持郵儲行至不足5%
Nvidia續擴中國研發團隊 今年增聘千人 攻自動駕駛技術
Nvidia續擴中國研發團隊 今年增聘千人 攻自動駕駛技術
歐央行減息1/4厘 符預期 歐元最多跌0.2%
歐央行減息1/4厘 符預期 歐元最多跌0.2%
美上月PPI按月升0.4% 高預期1倍
美上月PPI按月升0.4% 高預期1倍
張兆聰：奈雪的茶屬當炒概念可一試
張兆聰：奈雪的茶屬當炒概念可一試
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：AI成領頭羊 續看好美股
植耀輝：AI成領頭羊 續看好美股
葉創成：本港前景轉佳 基建零售債愈跌愈買
葉創成：本港前景轉佳 基建零售債愈跌愈買
技術取勝：北京控股26.3元受阻
技術取勝：北京控股26.3元受阻
盧駿匡：恒指現突破 21070阻力明顯
盧駿匡：恒指現突破 21070阻力明顯
楊智佳：美通脹符預期 恒指短期料平穩
楊智佳：美通脹符預期 恒指短期料平穩
周顯：中國應發官方虛幣作儲備
周顯：中國應發官方虛幣作儲備
譚新強：中國應定下雙目標 負債率消費佔GDP皆50%
譚新強：中國應定下雙目標 負債率消費佔GDP皆50%
湯文亮：業主對租客仁慈 即是對自己殘忍
湯文亮：業主對租客仁慈 即是對自己殘忍
胡志明市調升地價 為樓市注入活力
胡志明市調升地價 為樓市注入活力
外國人越南置業限買公寓 不可擁土地權益
外國人越南置業限買公寓 不可擁土地權益
皇第頂層3複式招租 意向月租280萬 呎租400元 挑戰全港私宅月租及呎租紀錄
皇第頂層3複式招租 意向月租280萬 呎租400元 挑戰全港私宅月租及呎租紀錄
瑧譽6號屋1.366億沽 呎價2.3萬平鄰屋三成
瑧譽6號屋1.366億沽 呎價2.3萬平鄰屋三成
邵氏基金7800萬沽愛都4房 41年升值17倍
邵氏基金7800萬沽愛都4房 41年升值17倍
渣打棄租樓層 恒隆變身逾萬呎共享辦公室
渣打棄租樓層 恒隆變身逾萬呎共享辦公室
新城市廣場2000萬推廣 迎聖誕新年零售黃金檔期
新城市廣場2000萬推廣 迎聖誕新年零售黃金檔期