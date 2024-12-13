富途料明年恒指最牛27600

【明報專訊】富途證券（香港）昨舉行年終投資策略交流會，該行預料港股來年或將波動，虛擬貨幣熱情未減，投資者宜靈活配置以分散風險並捕捉多元機遇。該行香港首席策略師陸秉鈞表示，今年港股呈現先低後高走勢，合乎去年預期，現時恒指市盈率約9.1倍，低於5年均值，以恒指盈測計，如明年估值可重回該均值，恒指可見24,200點，最樂觀上望27,600點。陸秉均又稱，國際貿易戰為中國經濟及恒指成分股的盈利帶來陰影，對恒指走勢預期較審慎，沒有進一步刺激措施下，恒指或在16,900至24,200點徘徊，料上半年表現將優於下半年。
富途證券首席分析師譚智樂表示，中美關係料明年持續緊張，中美資產走勢的相關度較低，投資者宜同時留意港股、美股、虛擬貨幣相關多元資產的表現以分散風險。譚智樂認為，港股科技和消費板塊皆有穩定的現金流和估值合理的企業值得留意；美股仍以AI為主題，料會伸延至包括無人駕駛和軟件應用等；比特幣曾接近10萬美元回落，但無阻整個幣圈的投資熱情，以量度升幅計，中長期有望挑戰12.2萬美元。
另外資大行富瑞發表2025年投資展望，認為中國股市估值廉宜，料在經濟刺激消息下，平均價值回歸帶來的上行空間高達30%，價值、盈利修正、經營槓桿及資本回報是明年焦點。該行看好工業、汽車、醫療保健、互聯網、數據中心及電訊板塊，但對消費、金融、內房及軟件持謹慎態度。