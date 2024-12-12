瑞士百達郭韶瑜：特朗普再上台 增持美國工業房託

瑞士百達資產管理郭韶瑜旗下多元資產基金，可靈活投資於全球股票、債券、房託、黃金及另類投資等，今年以來回報約16%，表現不錯，擁有美國哥倫比亞大學國際事務碩士學位（國際金融方向）、在投資行業擁有超過20年豐富經驗的她本周接受訪問，分享明年全球投資展望，包括美國總統大選及全球繼續減息等重大宏觀事件帶來的影響，值得讀者參考。

郭韶瑜指出，上月舉行四年一度美國總統大選，從歷史角度看，美股在大選後一年往往有好表現。她統計2004年以來近20年數據，2004年、2008年、2012年、2016年及2020年美國總統大選後一年，標指回報分別為4.9%、26.5%、34.6%、21.8%及28.7%，均屬較好表現，平均回報23.3%，她認為原因之一是隨着大選後新一屆政府上台，政策比較有確定性，因此受到市場歡迎。

美候任財長提「333」目標 料經濟政策重平衡

特朗普上月勝出美國總統大選後，將於明年1月20日再次入主白宮。郭韶瑜認為，特朗普主要對外政策包括向中國以至全球其他國家加徵關稅，主要對內政策包括稅收減免、收緊移民、去監管化及提高政府效率等，根據瑞士百達資產管理內部評估，若這些政策按部就班實施，整體美股明年每股盈利增長將由7.4%上升0.5個百分點至7.9%，這亦是該行基本預測，惟若這些政策短期內全面實施的話，每股盈利增長將由7.4%大跌7.1個百分點至0.3%。

郭韶瑜強調，根據百達資產管理基本預測，特朗普上述政策料將按部就班、而非短期內全面實施，這亦可從被特朗普委任為美國財長的貝森特（Scott Bessent）近日提出「333」經濟目標——2028年將財赤控制在GDP的3%內、將GDP增長提高至3%及每日增加產量300萬桶石油可以找到端倪，她表示：「貝森特提出將財赤控制在GDP的3%內，相信他是希望讓市場知道，他的經濟政策是會有平衡的，包括不會無限制地擴張財政政策、會把財政刺激控制在一個範圍裏面。」

美仍有1厘減息空間 利率料階梯式下行

根據郭韶瑜分析，特朗普在未來4年任期內，會是比較重視商業活動及經濟表現的政府，希望促進本土發展，而且他本人對資本市場有偏好，加上他是次重返白宮組識內閣的人選除了傳統政治人物外，亦包括由著名對冲基金經理的貝森特任財長，以及科技業「大佬們」，形容特朗普是次在「施政方向與人才運用方面處於比較一致的狀况」，有利政策落實執行。

看好美數據中心物流中心

除了特朗普重返白宮外，百達資產管理認為，明年另一重大宏觀事件是全球繼續減息，例如聯邦基金利率上端料向3.75厘的目標進發，對比現時的4.75厘，尚有1厘的減息空間。郭韶瑜表示：「全球利率下行趨勢在2024年已正式開始，我們覺得美國經濟將會實現軟着陸，利率因此料階梯式下行，這對於美股及美債都不會是太差的狀况，原因是1989年至今聯儲局共有6次減息周期，而每次首次減息後一年標指及美國整體國債均錄得正回報。」

綜合上述分析，郭韶瑜表示，仍看好美股前景：「過去幾年我們一直非常喜歡人工智能（AI）及半導體，我們覺得此主題明年仍會持續；AI普及、經濟增長加快及能源成本下降則利好電力股；對於優質銀行股來說，隨着特朗普政府明年對銀行業及科技業放寬監管，料會有比較多的併購（M&A）及首次公開發售（IPO），受益於更多交易；另外，對於房託來說，我們覺得從長期固定收益角度來說，也會有一些機會。」郭韶瑜續稱，她近月增持的是與美國數據中心及物流中心相關工業房託，而非當地寫字樓房託，原因是後者現仍面對較多結構性挑戰。記者翻查彭博數據，標普房託（工業）指數過去半年亦上升12.75%，表現略跑贏標指12.27%的升幅（見圖1）。

資金或從貨幣市場基金流走 利房託公用股

總結是次訪問時，郭韶瑜表示，隨着美國聯儲局在2022年3月開始曾大幅加息，全球資金積極流入貨幣市場基金，其資金流入規模遠高於其他主要資產（見圖2），原因是可以無風險下賺取較高回報，這也從其他資產中吸走流動性，美國公用股及房託價格亦曾受到不利影響；惟向前望的話，隨着美聯儲今年9月已展開減息周期，並料延續至明年，假如息口持續下調的話，對美國公用股及房託均屬利好。

明報記者 葉創成

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