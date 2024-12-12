港鐵鄧智輝：遊客區商場較受惠深圳一簽多行

強調東涌東站非報道指約萬伙

物業發展方面，港鐵東涌東站第一期物業發展項目招標，將於下周三截標，有報道指出，全個東涌車站寫字樓面積將縮減六成，並提高住宅比例，住宅伙數供應約1萬伙。鄧智輝回應指項目需要「與時並進」，目前本港寫字樓板塊較吃力，但未有透露項目最新調整的商住比例。他強調，單位供應量仍作調節中，並非報道所稱預計約1萬伙，有關數字將隨市場變化而轉變，港鐵亦會不斷檢討，不會為項目定下一個目標伙數，而東涌東站第一期項目只佔整個項目約5%。此外，鄰近的小蠔灣項目，現正車站維修設施搬遷等前期工程，有待基建設施完成至某個階段便會適時招標，維持早前定下的目標，於2030年首批人口進駐區內。鄧透露，旗下正發展中的新項目有13個，共有約1.1萬伙供應，明年的推盤部署要與合作發展商商討。