港鐵鄧智輝：遊客區商場較受惠深圳一簽多行

【明報專訊】港鐵（0066）旗下黃竹坑THE SOUTHSIDE商場開幕剛屆一周年，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝昨出席傳媒茶敘時稱，商場去年底起試業，至今出租率約96%，仍有3間商舖招租，相較同系其他新商場，如大圍圍方、將軍澳The LOHAS達約100%出租率，現象屬罕見。他又認為，此反映目前零售及飲食等業務自疫情後出現變化，旗下商場會以社區設施作定位。至於恢復深圳居民一簽多行，鄧稱，措施實施時間尚短，仍需時間觀察，但整體而言對所有行業都有正面影響，預料遊客區及近口岸的地區會較受惠。
強調東涌東站非報道指約萬伙
物業發展方面，港鐵東涌東站第一期物業發展項目招標，將於下周三截標，有報道指出，全個東涌車站寫字樓面積將縮減六成，並提高住宅比例，住宅伙數供應約1萬伙。鄧智輝回應指項目需要「與時並進」，目前本港寫字樓板塊較吃力，但未有透露項目最新調整的商住比例。他強調，單位供應量仍作調節中，並非報道所稱預計約1萬伙，有關數字將隨市場變化而轉變，港鐵亦會不斷檢討，不會為項目定下一個目標伙數，而東涌東站第一期項目只佔整個項目約5%。此外，鄰近的小蠔灣項目，現正車站維修設施搬遷等前期工程，有待基建設施完成至某個階段便會適時招標，維持早前定下的目標，於2030年首批人口進駐區內。鄧透露，旗下正發展中的新項目有13個，共有約1.1萬伙供應，明年的推盤部署要與合作發展商商討。