龍豐藥房7360萬購鄧成波家族觀塘舖

鄧成波家族2009年1.1億元購入

上述舖位為觀塘駱駝漆大廈第3座地下2、3號舖，舖位面向開源道，當中面積約1616方呎的2號舖，現由特賣場「淘多多」租用，而面積1936方呎的3號舖，則原由花旗銀行租用，至今年9月滿約後遷出，舖位原月租約65萬元，兩舖合共則約3552方呎。

上述物業原由鄧成波家族或相關人士2009年以1.1億元購入，惟有關舖位近年被接管人推出市場放售。資料顯示，物業最終於上月以7360萬元售出，呎價約2.07萬元，最新成交價較鄧氏家族15年前購入價貶值33%。買家以大豐發展有限公司作登記，公司董事包括有「藥房大王」之稱的龍豐藥房老闆謝少海及相關人士。事實上，近年積極擴張的龍豐藥房，近年甚少有買舖紀錄，對上最矚目為2019年斥1.55億元購入上水新豐路87號地下及閣樓和符興街49號地下及閣樓兩個舖位，兩個舖位合共約5500方呎，呎價約2.8萬元。

城大傳9億購尖東明輝中心基座

此外，資深投資者蔡伯能或相關人士持有的上水順欣花園一批車位，上月1.05億元售出其中50個，平均每個約210萬元，買家以河山有限公司登記，公司董事包括葉樹林、葉振國、葉振都等，為「藍帶啤酒」代理榮興集團葉樹林家族，該家族去年底曾以5.11億元購入天后銀座式商廈電氣道68號金輪天地銀主盤。蔡伯能原於2015年以9280萬元買入順欣花園238個車位，平均每個約39萬元，即每個車位升值約4.4倍。

另市傳Toyomall持有的尖東加連威老道94號明輝中心地庫至3樓零售基座，面積約90,117方呎，新近以約9億元售出，呎價約9987元，有指新買家為城市大學，本報昨向該校查詢，至截稿前未獲回覆。業主持有該物業多年，2017至2020年曾以逾2.3億元翻新，疫情前叫價高見27億元，現市傳成交價較高峰期叫價低67%。

萊坊：零售商對擴張業務仍謹慎

另一方面，萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫表示，雖然最近政府優化內地居民來港旅遊安排，但目前遊客更傾向於深度文化遊，奢侈品銷售自然仍受影響，相信香港零售消費未能如預期復蘇，令大多數零售商對擴張業務持謹慎態度。她又稱，相對今年，來年零售租金跌幅雖然可能不會太大，但由於人口結構變化和內地旅客消費模式改變，租金料將維持平穩，並持續受壓。