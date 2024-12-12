仲量聯行：明年新盤仍供過於求

曾煥平：利率走勢恐不如預期樂觀

仲量聯行香港主席曾煥平表示，預計到明年底，新盤庫存雖然有機會回落至較均衡水平，惟截至今年9月，已落成項目未售單位數量，仍處2.07萬伙歷史高位，發展商面臨高昂融資成本，預計明年新盤價格將會續跌；展望明年，利率走勢恐怕不如預期樂觀，參考過往數據，樓價在減息初期通常無法立即扭轉跌勢，往往要等到利率接近零時才回升，故預計明年中小型住宅、豪宅樓價將跌5%，租金則升最多5%。

土地供應方面，仲量聯行評估及諮詢部主管區建強表示，由於市况疲弱，發展商投地意欲低迷。該行又認為，政府應考慮減少賣地附加條款，如要求發展商提供政府、機構及社區（GIC）設施，道路施工等；豁免環境、社會及管治（ESG）設施、政府、機構或社區（GIC）設施、地面停車場等額外條款，計入最大可建樓面面積；同時，政府應取消要求發展商在竣工後，將若干樓面移交政府的條款。

區建強亦指出，政府應考慮允許大型發展用地，可分期支付地價；同時將地皮拆細出售，可降低前期投資成本，從而提高更多發展商的投地興趣及中標機會。