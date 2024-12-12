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經濟

香港地產

大手客1.5億掃啟德跑道區3盤26伙 美議息前一周出手 新港人購入擬作長線收租

【明報專訊】美國聯儲局進行本年最後一次議息前一周，本港樓市暫未有矚目大型新盤登場，綜合市場資訊，本月迄今整體一手成交暫僅錄約250宗，昨日卻有大手客連掃啟德跑道區3個新盤，包括會德豐牽頭的DOUBLE COAST I、中海外（0688）旗下維港‧雙鑽、嘉華（0173）牽頭的啟德海灣，分別錄得大手客購入10伙、10伙及6伙。代理消息稱，上述大手客入市單位，由同一組新香港人購入，共涉26伙，總值逾1.48億元，料作長線收租之用。

明報記者 林可為、江俊洋

3盤中DOUBLE COAST I 昨沽16伙、套現逾1.2億元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，有1組大手買家連購10伙、涉資逾6618萬元，包括5伙實用320餘方呎1房戶、5伙實用437方呎兩房戶，成交價551.7萬至768.6萬元、實呎1.72萬至1.78萬元。黃光耀認為，是次大手成交是受惠減息、啟德綠色集體運輸系統提早落成的消息帶動。此外，項目加推11伙於周日（15日）發售，1房折實569.8萬元起。

DOUBLE COAST 維港‧雙鑽 各佔10伙

此外，中海外旗下維港‧雙鑽，亦連錄10宗成交，據悉同樣由1組大手買家購入、涉資約5197萬元；售出單位實用300至305方呎、全為1房戶，成交價509.2萬至529.2萬元、實呎1.68萬至1.74萬元，成交期90日。至於嘉華與會德豐、中海外合作的啟德海灣，昨亦錄7宗成交，其中6伙分佈於第2A、2B座中低層、實用306至308方呎1房戶，由一組大手買家購入，成交價487.4萬至511.5萬元、實呎1.59萬至1.66萬元，涉資約2997萬元，成交期150日。代理消息稱，上述3盤合共26伙成交，買家為同一組新香港人，長遠看好啟德前景，共斥逾1.48億元入市，主攻1房及兩房戶，並作長線投資用途。

77/79 Peak Road提早成交 可獲7.725%回贈

信置（0083）牽頭的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS本月開齋，位於第1座1樓A室，實用2141方呎4房雙套間隔另連平台，連車位8600萬元售出，實呎4.01萬元。項目2020年開售至今累售97伙、吸金逾85億元。

另外，會德豐銷售的山頂道77/79 Peak Road，推出77C號獨立屋於下周二及本月24日招標。招標文件顯示，準買家須預備一張或多張共值2000萬元本票，成交期300天，但若90日內完成交易，可獲成交價7.725%回贈。另文件顯示，洋房管理費為每月4.94萬元，以洋房實用6257方呎計，每方呎近8元；上述洋房屬4套房間隔，另連花園和泳池等。

相關字詞﹕啟德綠色集體運輸系統 議息 啟德海灣 維港‧雙鑽 「西餅客」 DOUBLE COAST I 美國聯儲局

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