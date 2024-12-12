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經濟
2024年12月12日星期四
技術取勝
投資策略
港投陳家齊：有新能源公司總部擬遷港 明年提速提量 關注業務為港帶來價值
CIES投資組合與港投錯開
恒指挫156點 連續兩日高開低走
商湯速騰聚創配售集資近31億
金發局倡本港內地碳市場互聯互通
陳茂波：駐港海外內地公司數目創新高
畢馬威料港明年集資額1200億 逾百中東企業符來港上市門檻
草姬首日招股超購逾790倍
市監總局據報促拼多多改善「僅退款」機制
MoneyHero上季經調整EBITDA虧損擴
IDA伙東亞探索穩定幣應用 冀改善商家現金流
北汽與現代汽車 注資合營公司85億
美CPI連續兩月升溫 11月升2.7% 下周減息1/4厘概率仍達96%
拜登傳出手阻日本製鐵購美鋼
內部交易顯示 SpaceX估值漲至2.7萬億
張兆聰：微創機器人熱炒 或上試15元高位
港元定存富邦1個月年息見4.88厘
澳元定存高息精選
技術取勝：萬洲平均線強勢排列
國泰兩程商務來回機票低至10273元
日LAWSON在台註冊商標引熱議
楊智佳：內地幣策憧憬炒完 美通脹左右港股走勢
周顯：遲擁抱虛幣 人民變「韭菜」
湯文亮：王昭君點解要出塞
大手客1.5億掃啟德跑道區3盤26伙 美議息前一周出手 新港人購入擬作長線收租
仲量聯行：明年新盤仍供過於求
龍豐藥房7360萬購鄧成波家族觀塘舖
港鐵鄧智輝：遊客區商場較受惠深圳一簽多行
換樓客斥4428萬 高市價14%購名門3房
瑞士百達郭韶瑜：特朗普再上台 增持美國工業房託
技術取勝：萬洲平均線強勢排列
【明報專訊】港交所中線或區間上落（圖）
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