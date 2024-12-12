明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

畢馬威料港明年集資額1200億 逾百中東企業符來港上市門檻

【明報專訊】畢馬威昨發布內地與香港IPO市場回顧及展望，預計今年香港將位居全球IPO市場集資額第四名，重返前5名，料明年集資額可上望1200億元。畢馬威中國香港資本市場組主管合伙人劉大昌表示，香港與中東商業和經濟伙伴關係日趨緊密，將有助促進中東的企業來港作第二上市。

明報記者 邱潤青

畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合伙人朱雅儀稱，截至今年12月8日，印度作為迅速崛起的新興市場，IPO集資額及上市宗數領先全球；美洲區IPO集資金額按年上升五成至330億美元，宗數亦按年上升近35%至199宗。亞太區全年IPO共499宗，募資400億美元，按年分別大減35.36%及47.37%，主要受A股市場不景氣拖累，而港股IPO卻逆勢上揚。劉大昌表示，今年全年香港共錄得63宗新股上市，集資額達829億元，按年上升78%（見圖）。

料港今年IPO居全球第4

劉大昌指出，今年上半年，受高息環境及環球經濟增長放緩影響，本港IPO市場氣氛審慎。下半年市况由數宗大型新股上市帶動而顯著回暖，錄得33宗上市項目，集資695億元，佔全年集資總額八成以上，當中4宗更名列過去3年的十大上市項目。

在今年全球前五大IPO 中，美的（0300）以集資額357億元位列第二名（見表）。劉預計，明年或將有80宗新股上市，集資額介乎1000億至1200億元，平均每宗IPO集資15億元，仍有機會位列全球IPO市場前5名。

劉大昌預計，明年本港IPO市場將持續改善。劉表示，中證監現時支持內地行業龍頭企業來港上市，約八成申請可在半年內完成境外上市備案通知書審批流程。此外，由於目前已有更多中東證券交易所獲納入認可證券交易所列表，預計明年將吸引個別中東企業來港第二上市。朱雅儀分析，潛在來港IPO的中東企業料以發展成熟且規模較大的金融及能源企業為主，涉約100多家公司。

A股明年IPO料保持平穩

今年A股市場共錄得125宗上市項目，按年大減約六成；集資額更較去年大幅縮減約七成，至1191億元人民幣。劉大昌稱，目前內地旨在改善整體資本市場，因此A股明年的IPO活動預計將保持平穩。為接觸更多國際投資者，尋求上市的中國企業或將轉向香港。

上 / 下一篇新聞