商湯速騰聚創配售集資近31億

商湯（0020）周三公布，配售最多18.65億股，相當於擴大後B股股本5.1%，每股1.5元，較周二收市價折讓約6.3%，集資淨額約27.87億元，主要用於支持核心業務，例如生成式人工智能（AI）、AI雲端等。據報今次配股獲國際知名基金、長線基金和現有股東參與。該股周三早段曾跌逾3%至1.54元，但沒有失守配股價，其後跌幅收窄，收市跌1.25%，報1.58元。公布配股前一天，股價就急挫13%。

商湯6月才配股集20億

商湯今年6月才配股集資約20億元，當時配股價1.2元，但由於已用完有關款項，所以需要進一步集資支持業務增長。該公司上半年虧損逾24億元人民幣。早前完成「1＋X」架構重組，聚焦生成式AI，再應用於各種場景。中資券商海通、招銀國際認為，其目標價可達2元或以上。

上市未足一年的無人駕駛激光雷達供應商速騰聚創（2498）周三亦公布，配售1000萬股，相當於擴大後股本約2.22%，每股27.75元，較周二收市價折讓約7.96%，集資淨額約2.71億元，用於AI算法及晶片組硬件研發、完善產品線、探索潛在戰略伙伴關係等。

速騰聚創股價周三早段做好，曾升逾5%，但午後明顯回吐，收市跌近2%報29.55元，仍在配股價以上。該公司今年初才上市，集資逾9.5億元，連同這次配股，合共集資逾12億元。今年首9個月，速騰聚創虧損3.51億元（人民幣，下同），較去年同期11.35億元有所收窄。收入11.35億元，按年升91.5%。截至9月底，現金及等價物逾23億元。