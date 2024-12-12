恒指挫156點 連續兩日高開低走

傳中央允貶值 離岸人幣急跌

隔晚美股下跌，恒指高開93點後早段升幅曾擴大至170點，其後沽壓增大，午後一度跌211點，最終收市跌156點或0.77%，國指跌56點或0.78%，收報7249點，科指跌60點或1.3%，收報4531點。北水淨流入近73億元，資金主力掃指數ETF及中特估概念股，盈富基金（2800）淨吸資52.2億元，恒生中國企業（2828）亦錄淨入6.65億元，中移動（0941）及中海油（0883）亦分別獲淨流入6.8億元及1.8億元；騰訊（0700）、美團（3690）則被淨沽7.42億元及5.64億元。

科技股普遍下跌，ATMXJ齊跌，美團、京東（9618）跌逾2%，小米（1810）跌1.6%，騰訊、阿里巴巴（9988）、偏軟。商湯折讓6%配股集資近28億元，股價跌1.2%，速騰聚創折讓近8%配股集資2.7億元，股價跌2%（見另文）。

摩根資產建議超配美股美債

本地地產股弱勢，恒隆地產（0101）跌3.7%，是跌幅最大藍籌，新地（0016）、九倉置業（1997）跌逾2%，新世界（0017）、恒地（0012）跌近2%；內需股逆市上升，海底撈（6862）升2.1%，成升幅最大藍籌，蒙牛（2319）、農夫山泉（9633）升超過1%。

摩根資產管理發表明年首季全球資產配置展望，該行環球多資產策略師盛楠預期，美國總統當選人特朗普的經濟政策將對當地經濟大致有利，關稅的影響可控，不會阻礙聯儲局進一步減息，預見2025年美國經濟將強勁增長，直到第四季GDP才會放緩至2%水平，建議繼續超配（overweight）美股及美債。在國際市場上，除了超配日股，亦看好港股表現。鑑於持續的政治不穩定和疲弱的經濟，該行建議低配（underweight）歐股。