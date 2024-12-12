港投陳家齊：有新能源公司總部擬遷港 明年提速提量 關注業務為港帶來價值

明報記者 蕭嘉聰

陳家齊表示，港投公司持「雙重使命」，爭取中長期的財務回報，同時希望通過投資，引導及撬動不同的社會資源，為香港長期競爭力或經濟帶來好處。

港投1元投資可撬動4元資金

她強調，港投公司與一般創投基金不一樣，最初已定下直接投資及共同投資方針，亦會陪伴公司成長，彼此不單是數個月匯報進度，更要一直交流甚至有代表加入董事會。接入港投公司的生態圈後，團隊會通過海外網絡為投資項目尋找投資者、客戶甚至商業模式，將概念轉化產品，為實體經濟及社會帶來貢獻，科技快速迭代的正面循環，令市場及項目走得更快。

資金方面，陳家齊表示現時仍鬆動，港投公司每投資1元可撬動4元市場資金，不少來自香港以外的地域，資金背景亦很多元，包括不同國家的主權基金、養老基金、創投基金及家族辦公室、甚至是大學投資基金等。她形容，只要選好賽道、做好打法，不論香港及海外市場仍有資金，但關鍵是發掘到優質項目並向世界展示，自然可吸引更多人才及企業到港發展。

陳家齊提到，即使港投公司投資公司時總部未必在港，但被投公司需為香港創造價值及帶來貢獻，以及實踐其承諾，因此初期已深明投後工作的重要。她舉例，AI大模型公司思謀早前承諾在香港開設AI研究院，最新進展已在11月落地香港科技大學，接下來會組建團隊及招生等，明年將有正式公布；投資組合內一家新能源公司亦密鑼緊鼓將歐洲總部搬到香港，預期明年將逐步推動不同活動及培訓，令年輕人及社會可在科技發展當中受惠。她又稱，現時投資組合44%來自硬科技（見圖），較多公司來自內地，不過香港在生命科技領域較強，部分項目亦要盡職審查等，相信明年有更多來自該領域項目，亦會反映在地域分佈上。與此同時，港投公司生態圈逐漸成形，帶來品牌效應，可在更多香港及海外公司主動接觸之下物色更佳的項目。

料明年更多生命科技項目

她提到，隨着明年工作更進一步，「餅會愈畫愈大，同時要啱食、好食」，港投公司早期以參與B、C輪融資為目標，相信明年會更露活及彈性，不過至某些階段的議價空間較細，考慮到港投公司使命之一是投資可帶動對香港的價值，因此未必會優先考慮。

至於投資項目的發展，陳家齊透露，港投公司的投資帶動一些項目加快發展，有項目原定5至6年上市，現時有可能縮短至兩三年，不過港投公司會小心謹慎處理，投入和退出之間仍有一大段路，亦會敦促項目成長、為港創造價值。