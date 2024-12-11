永倫連放中區甲廈 皇九樓王6年跌價34%

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠指出，永倫最新放售之物業，包括中環皇后大道中9號34樓頂層全層，以及金鐘美國銀行中心13樓全層，前者估值約3.52億元，而後者估值則約3.5億元，物業公開邀約截止日期為明年3月18日，

美銀13樓放售 估值3.5億

該公司續稱，皇后大道中9號34樓面積約8570方呎，連醫療集團租約出售，月租約為74萬元，以最新估值計，呎價約4.1萬元。資料顯示，永倫2018年寫字樓市場高峰期以約5.3億元購入該物業，呎價約6.18萬元，一度創出全港甲廈呎價最高紀錄，而最新估值較6年前購入價低1.78億元或34%。另美國銀行中心13樓，面積約13,880方呎，連部分連租約及部分交吉出售，以最新估值計，呎價約2.52萬元。永倫2017年4.65億元購入，最新估值較購入價低1.15億元或25%。

鄧成波家族醫局街銀主盤7000萬放售

事實上，該公司持有的灣仔軒尼詩道318號永倫立方（前稱W Square），日前亦推出放售，最新估值22億元，較永倫2018年初購入價28.488億元低6.488億元或22.8%，以物業總面積約128,656方呎計，呎價約1.71萬元。

另萊坊商業物業銷售部副董事林卓怡表示，深水埗醫局街214至216號全幢，現由銀主推出放售。據悉，物業現叫價約7000萬元，項目由鄧成波家族於2016年以7519萬元購入，現叫價低購入價519萬元或7%。該物業樓高8層，除兩個地舖及閣樓外，其餘均為住宅單位。

馬亞木家族3880萬沽油麻地新光商廈

此外，「小巴大王」馬亞木家族持有的油麻地彌敦道471號新光商業大廈8樓全層，面積約5330方呎，早前以3880萬元售出，呎價約7129元，買家為香港建造業總工會。資料顯示，馬亞木家族早於2002年以1.052億元購入該廈地下至10樓共11層，另連11、17及18樓部分單位，並一直持有至今。