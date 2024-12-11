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經濟

香港地產

凱和山加推 個別較一年前平兩成 涉70伙折實均呎9175元 近半折實價不足400萬

【明報專訊】美國下周議息前，市場在未有大型新盤推售下，個別發展商轉為劈價促銷新盤餘貨，路勁（1098）與深圳控股（0604）發展的屯門掃管笏凱和山，繼今年4月首度以現樓重推後，昨日公布新一輪銷售部署，加推70伙，扣除所有折扣及優惠後，變相最高達六八折推出，折實平均實呎9175元，較去年9月首批折實均呎11,088元，低約17%，而個別單位更較1年前同戶型平逾兩成。此外，是次加推近半單位，折實價低於400萬元。項目最快本周公布銷售安排，有望下周開售。

明報記者 江俊洋

提供693伙的凱和山，路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，新價單推出全新兩個付款方法，其中120天極靈活付款方法享最高26%折扣，另推出「18個月免息免供80%第一按揭貸款」，若買家自行找銀行上會，則獲得8%回贈。換言之，折扣率最高可達六八折。她指出，加推單位的定價參考周邊項目成交價及單位本身景觀等因素，加上新價單的付款方法跟以往不同，因此難以作直接比較。

開放式戶折實248萬入場

不過，個別加推單位大幅減價，以入場單位第5座2樓J室為例，實用面積291方呎開放式單位，向東南、望樓景，若買家選用120天成交期，兼不申請發展商提供的一按，扣除所有優惠，折實價248萬元、折實呎價8522元。上述單位相鄰的K室（間隔與景觀相同），去年以首批單位推出時，最高折扣為18%（不設回贈），折實價315.2萬元、折實呎價10,739元，即新單位折實呎價有約20.6%折讓（見表）。

折實呎價7998元起 新例後掃管笏新低

最新加推的70伙，涵蓋開放式至兩房單位，定價由約364.27萬至830.42萬元，呎價11,748至14,604元，扣除最高26%及8%回贈後，折實價由248萬至565.35萬元，折實呎價由7998至9943元，有34伙折實價低於400萬元。值得留意，今批折實呎價最低單位、第3座2樓B室，實用面積471方呎、兩房間隔，定價553.322萬元、呎價11,748元，折實價376.7萬元、折實呎價7998元，該呎價為2013年一手例生效後，全個屯門掃管笏最低。

同區永泰（0369）樓齡約3年的OMA OMA，最新標售1B座地下及1樓C室花園複式戶，實用面積1161方呎，3房1套間隔、連私人花園及車位，成交價1360萬元，呎價約1.17萬元，買家享150日成交期。同座地下及1樓A室，實用面積1174方呎3房1套間隔，連私人花園及車位，2021年11月以2292.1萬元沽出，呎價約1.95萬元，是次新單位呎價低40%，料與買家成交期、單位花園面積等不同有關。

相關字詞﹕劈價賣樓 永泰地產 OMA OMA 路勁 屯門 掃管笏 凱和山 新盤

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