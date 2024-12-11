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經濟
2024年12月11日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
恒指高開低走 倒跌逾百點收市 高見21070點後獲利盤湧現 北水轉走資逾百億
大行紛預期 明年初更多刺激措施出台
摩通予MSCI中國指數「中性」評級
內地11月出口升6.7%遜預期 進口跌3.9% 連續兩月倒退
中小企營商氣氛減弱 11月動向指數跌至41.9
日本城母企盈警 中期溢利跌逾三成
毛戈平首掛曾升92% 半年最佳新股 「街貨」即日轉手1.6次 躋身十大成交
毛戈平幫劉曉慶化妝聞名 料躋身富豪榜
復星旅文溢價95%提私有化
政府：不遲於2028年全面採ISSB準則
致同：38%港金融機構應用生成式AI
Tesla擬明年上半年推平價車Model Q
吉百利母企擬購好時 價值逾3432億 或成今年最大宗併購
OpenAI推新Sora模型 美用戶可生成1080p影片
擬長子獨掌傳媒王國 梅鐸改家族信託條款遭駁回
張兆聰：金沙動力不俗 或挑戰高位
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：加元明年或在1.40下方水平
技術取勝：匯控短線料進整固期
李嘉誠周凱旋等成亞洲慈善英雄
楊智佳：政策光環難再拉升 港股中線只宜候低吸
周顯：瓊瑤的豪宅
湯文亮：春宵一刻值千金
凱和山加推 個別較一年前平兩成 涉70伙折實均呎9175元 近半折實價不足400萬
話你知：7年前每呎樓面地價6700元中標
77/79 Peak Road破3年悶局 下周推一伙招標
永倫連放中區甲廈 皇九樓王6年跌價34%
逸濤灣兩房樓王972萬沽 6年實蝕近四成
PRINCE WESIDENCE 位處中產社區 享開揚山景
頂層複式月租15萬 呎租60元
摩通私銀：AI財政支出未來增長動力
周顯：瓊瑤的豪宅
【明報專訊】瓊瑤在家中自殺，享壽86歲……這與財經無關，本文想講的是台灣地產。她的丈夫，也即是皇冠出版社老闆平鑫濤在2019年去世，她搬離了住了幾十年的「可園」。
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投資二三事
財經專欄
周顯
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