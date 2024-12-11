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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：加元明年或在1.40下方水平

【明報專訊】自特朗普祭出關稅威脅，宣布在上任首日簽署行政命令對加拿大進口商品徵收25%關稅以來，加元兌美元明顯走弱，今早更進一步跌向1.42的低位。回顧過去20年，1.40一直是加元兌美元的重要心理關口，僅在2016年和2020年疫情初期跌穿該水平。然而，隨着關稅陰霾來襲、加拿大經濟活動進一步降溫，加上一系列不利於加元的因素浮現，1.40可能成為新常態。

首先，美國是加拿大最大貿易伙伴，特朗普的關稅政策可能對加拿大出口和經濟造成打擊，該影響從加元在上月尾急速貶值可見一斑。其次，明年將有大量按揭持有人更新貸款，並面臨利率大幅提升的問題，料將加重居民的財務壓力。最後，過去幾年移民的幾何式增長為加國的消費帶來動力，但隨着加拿大政府早前宣布削減移民數字，可能進一步將加拿大經濟推入衰退。

所幸的是，加國的去通脹進程出現積極發展，10月CPI按年增幅維持在2%的較低水平，核心通脹指標連續多月處於央行目標區間1%至3%內，加央行因此有更大減息空間。年初至今，該行已減息125個基點，幅度明顯大於其他主要央行。行長Macklem早前表示，如果經濟狀况需要，央行準備12月再下調利率50個基點，同時市場估計2025年加央行有空間再減75個基點以上。

過往幾十年，加拿大經濟增長與美國有較強相關性，但目前加拿大與美國人均GDP差距已拉闊至有紀錄以來最大，且經濟前景亦見明顯分歧，導致美加利差有機會持續擴大。綜合各項因素，加元前景黯淡，面對强勢的美元及關稅政策的不確定性，貨幣對可能在2025年保持在1.40下方水平。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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