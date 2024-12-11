OpenAI推新Sora模型 美用戶可生成1080p影片

Sora在測試期間曾顯示明顯的局限，例如出現奇怪的肢體部分，並對物理現象的理解有欠準確。目前Sora已進行升級，用戶可上傳照片或影片，讓Sora將其延伸、混合，產生全新的作品。OpenAI同時發布Storyboard剪接工具，用戶可輸入文字，指示影片在不同時點有什麼發生，以便指導AI進行剪接。所有Sora生成的影片，都會附帶C2PA標準的來源數據，表明影音由AI生成。OpenAI亦建立了內部搜尋工具，協助驗證影片是否來自Sora。

甲骨文雲端業務收入增長12%

受惠於AI熱潮帶來需求，甲骨文（Oracle）（美：ORCL）在截至11月底第二財季，雲端業務收入按年增長12%至108億美元，為甲骨文貢獻77%收入。不過甲骨文整體季度收入及盈利均不及分析預期，對本財季指引亦較預期弱。

甲骨文創辦人埃利森（Larry Ellison）則強調，甲骨文的雲基礎設施，訓練了全球多個最重要的生成式AI模型，因為甲骨文的雲端服務，比其他雲更快、更便宜。該公司剛與Meta（美：META）簽署協議，讓Meta使用甲骨文的AI雲基礎設施，開發與Llama系列大語言模型相關的項目。甲骨文昨早段股價挫一成。

此外，白宮周二公布，美國商務部已敲定對儲存晶片製造商美光科技（美：MU）提供超過61億美元的補貼，以支持其在美國本土建設多個廠房的計劃；該股早段股價微跌。市場等待周三公布美國通脹數據，美股三大指數早段個別發展。金價昨升至兩周高位，現貨金升穿每盎司2690美元，期金升穿每盎司2700美元。

（綜合報道）

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