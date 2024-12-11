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吉百利母企擬購好時 價值逾3432億 或成今年最大宗併購

【明報專訊】食品行業再掀併購潮。彭博社引述知情人士稱，擁有吉百利（Cadbury）及Oreo餅乾品牌的億滋國際（Mondelez International）（美：MDLZ），正考慮收購擁有Kisses品牌的美國朱古力巨頭好時（Hershey）（美：HSY）。根據彭博社匯編的數據，好時公司連同債務，價值超過440億美元（約3432億港元）。倘獲億滋國際收購，將成為今年以來規模最大的併購交易，並創造出一個年銷售額接近500億美元（約3900億港元）的食品巨頭。受此消息刺激，好時周一股價升11%，市值漲至390億美元，昨早段股價微跌。億滋國際周一股價跌逾2%，昨早段再跌1%。

據稱，億滋國際已向好時發出初步收購意向，但談判仍處於早期階段，結果尚未確定。任何交易都須獲得擁有好時幾乎所有B類股的好時信託（Hershey Trust）同意。該信託擁有好時公司約80%投票權。這並非億滋國際首次嘗試收購好時。該公司早在2016年曾提出以230億美元收購好時，但被好時拒絕。

2016年以230億美元提購遭拒

彭博社分析，倘億滋國際今次收購成功，將會使其在全球朱古力市場的市佔率提升至超過21%。不過這宗收購將面臨一些阻力，例如好時目前的市值，遠高於億滋國際於2016年提出的收購價。此外，這宗交易亦將面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）的監管審查。CFRA Research分析師指出，擁有KitKat、聰明豆（Smarties）等朱古力品牌的雀巢（Nestle），也可能是好時的潛在收購者。

分析：雙方合併更能應對可可成本漲

好時於11月公布的財報遜於預期，並下調2024財年的預測。TD Cowen分析師Robert Moskow指出，好時面臨較過去多年更嚴峻的挑戰，例如抑制食慾的減肥藥流行，而美國政府也加強對不健康食品的審查。同時，好時也面臨可可成本上漲、市佔率下滑等考驗。相較於好時，億滋國際更具擴張品牌的分銷能力，倘兩家公司合併，將更能應對可可成本上漲等影響，而億滋國際亦能加強與Mars的競爭。

根據彭博社數據，今年迄今規模最大的交易，是擁有M&M's、Snickers和Skittles等糖果品牌的Mars，今年8月以接近360億美元的代價（連同債務），收購品客（Pringles）薯片等零食製造商Kellanova（美：K）。家樂氏（Kellogg）去年進行分拆，將Cheez-It、Pop-Tarts、Eggo等零食品牌歸入Kellanova旗下，而以銷售Frosted Flakes和Froot Loops等品牌為主的穀物業務，則由WK Kellogg經營。收購Kellanova後，Mars在超市擁有了薯片、餅乾等貨架，在零食市場佔據更大份額。

市場人士指出，包裝食品商目前面臨銷量下滑、增長放緩，以及消費者需求疲軟的形勢。業界正尋求開闢新市場等，以鞏固銷售，這一趨勢可能推動業界的整合。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕朱古力 收購 億滋國際 好時（Hershey）

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