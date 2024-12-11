Tesla擬明年上半年推平價車Model Q

滬生產車價或降至14萬人幣

綜合內媒和外電報道，Model Q內部代號「Redwood」，車長度約3988毫米，較Model 3小15%、重量輕約30%；搭載容量為53 kWh（千瓦時）和75 kWh磷酸鐵鋰電池，並提供單電機和雙電機兩種選擇，預計續航里程可達500公里。至於入場門檻，海外市場為2.5萬美元（約19.5萬港元），在上海工廠生產的車型更有可能降至約14萬元人民幣。若消息屬實，屆時將成為Tesla最低入場門檻的車型。

料在中國推出更多車型

報道又指出，Tesla透露冀通過在中國市場推出更多車型，來擴大其業務範圍，其中包括長軸距三排座的Model Y。目標明年實現20至30%的銷售額增長。然而，內媒新浪科技引述Tesla中國表示，「目前沒有可以透露的信息，市面上許多消息都是猜測性的」。