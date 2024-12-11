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經濟

政府：不遲於2028年全面採ISSB準則

【明報專訊】政府昨日推出有關香港可持續披露路線圖，闡明香港要求公眾責任實體採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）的方針，並就不遲於2028年大型公眾責任實體全面採用ISSB準則，提供清晰的路徑。所有主板公司自明年1月1日起，便須以「不遵守就解釋」為基礎，啟動並使用ISSB作相關信息披露，到2028年全面在上市公司及具重要影響力的金融機構層面去實施。

主板公司明年起按「不遵守就解釋」披露

財經事務及庫務局長許正宇表示，全面採用ISSB準則，清晰彰顯他們的決心，為實現全球綠色轉型，繼續在促進綠色和可持續投融資上擔當領導角色。財庫局將聯同金融監管機構及持份者，繼續透過加強技能培訓及推動科技方案的應用，支持香港可持續披露準則（香港準則）的實施。

大型股指數公司後年起必須披露

根據路線圖，會計師公會將於明年8月1日起落實將香港準則生效。在此之前，但凡是主板公司，自明年起便先要使用ISSB準則去披露與氣候相關信息，如果未能遵守便須給予解釋，到2026年恒生綜合大型股指數成分股的公司將須按新氣候規定作強制披露。港交所更會於2027年就強制上市公司按香港可持續披露準則去披露方面，就諮詢後匯報，並料翌年1月1日起上市公司按香港準則去披露。同一套準則，亦會於2028年同年套用到非上市而具有重要影響力的金融機構。

相關字詞﹕會計師公會 許正宇 財經事務及庫務局

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