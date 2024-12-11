毛戈平首掛曾升92% 半年最佳新股 「街貨」即日轉手1.6次 躋身十大成交

收市升77% 每手帳賺2280元

毛戈平昨日全日成交超過8360萬股，相對於全球發售扣除基石投資者禁售股後約5230萬股「街貨」，即日轉手1.6次，熱炒程度近年罕見，更以逾41億元成交，躋身十大成交。若以集資額3億美元以上中大型新股計，更是至少3年以來表現最佳。公司9日晚公布分派結果，公開發售錄得超購918.2倍 ，公司行使發售量調整權，增發783.52萬股，集資總額升至23.37億元。觸發回補機制，公開發售股份佔全球發售50%。一手中籤率100%，逾7萬人認購人人有份。「頂頭槌飛」539張，每人獲75手。此外，國際發售錄得超購29.3倍。

由國貨美妝起家，毛戈平經歷逾20年發展後，已開始攻向海外市場。今年7月，毛戈平已通過同LVMH旗下Sephora HK（絲芙蘭香港）合作，首次進駐香港。毛戈平化妝品創始人、董事長兼執行董事毛戈平昨來港出席記者會時表示，進入香港是公司實現國際化的窗口」。但由於東西方人士的美妝風格區別較大，公司冀未來設立海外研發中心，開創面向國際市場的產品，以滿足不同膚色人種的需求。

邀多名海外KOL學化妝

公司總裁宋虹佺稱，公司目前已針對海外拓展計劃進行小樣本測試，計劃先進行「美學出海」，已邀請多名海外國家KOL親臨毛戈平化妝學校學習化妝技巧，之後會逐步推進「產品連接」。此外，公司已在東南亞、日本及新加坡開啓初步渠道探索。

針對近年內地消費降級的趨勢，宋虹佺坦言公司面臨新挑戰。但她強調，毛戈平致力於提供高性價比的產品與服務，因此即使當前市場環境未如理想，公司近3年的財務業績依然跑贏同業。宋虹佺續指，目前公司在內地高端美妝市場的市場份額為1.8%，線上及線下市場依然存在巨大潛力。

明報記者 邱潤青、方楚茵