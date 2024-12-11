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摩通私銀：AI財政支出未來增長動力

【明報專訊】人工智能（AI）及財政積極主義（Fiscal Activism），將為未來10年的環球經濟注入新增長動力，惟同時地緣政治風險帶來不確定因素。摩根大通私人銀行管理型投資方案亞洲區主管梁以芹認為，在財政支出增加和AI技術採用加速的環境中，高淨值人士可透過主動管理的投資組合，抓住增長機會，同時管控風險，以應對複雜且快速變化的投資市場，從而實現個人目標。

梁以芹表示，私人銀行服務的客戶主要是企業家，企業家以令人欽佩的方式創造財富，該行作為私人銀行致力協助客戶保存財富及實現個人長期目標，至於實現目標的過程，一般會先透過聆聽，聽取客戶的長期目標，如退休後想維持的生活方式、計劃將資產傳承至下一代，又或將遺產撥作慈善用途等，同時聽取客戶對資金流動性的需求、對自身投資組合增長的期望，以及想要如何達成期望的增長，如是否願意採取更進取的投資策略，又或是傾向穩健的投資方案，經過溝通了解客戶的需求後，會嘗試向客戶提供財富規劃的建議。

台韓市場有望受惠AI熱潮

環球政經局勢持續改變下，梁以芹也坦言，為客戶提供建議是個持續的過程，要因應市場的變化，不斷地重新審視，至於如何提供及檢討建議，該行則參考了摩根資產管理的《長期資本市場假設》報告。《長期資本市場假設》是摩根資產管理自主研發的的研究流程的一部分，當中運用了定量和定性數據，以及摩根大通資產及財富管理部100多名專家的見解，就各種資產類別未來10至15年風險回報作出展望，旨在為機構投資者和高淨值人士提供投資決策指引，同時在經濟增長加快、資本投資增加，及地緣政治緊張局勢升溫的背景下，為投資者構建穩健的投資組合提供切實可行的見解。

人口結構基建投資利好印度經濟

最近摩根資產管理發表了《2025年長期資本市場假設》，此第29期的報告指出，在資本投資強勁、人工智能和自動化取得長足進展，以及財政積極主義的推動下，大部分地區的經濟長期增長展望有所上升。摩根資產管理亞太首席市場策略師許長泰表示，全球經濟正邁向新時代，主要受惠於各地增加財政支出，以支持當地經濟，同時扶植本地的製造業及科技業發展，這也將促進私營企業增加相關投資，隨着整體資本投資提升，未來10至15年環球經濟有望更強勁增長，而最新一期的報告上調了對台灣、韓國及印度等新興市場未來10至15年的經濟增長假設，基於台灣和韓國市場有望受惠於AI的投資熱潮，而印度經濟則受利好的人口結構及持續的基建投資帶動。

是次報告並指出，60/40美元股債投資組合在未來10至15年的預測年回報率預計為6.4%，較去年報告輕微下跌，惟仍高於長期平均水平。摩根資產管理環球多資產策略師盛楠表示，長期資本市場假設為投資者提供路線圖，助其駕馭複雜的市場形勢，今年的報告結果強調，透過主動管理投資組合，及將另類資產加入股債投資組合，有望助投資者實現更佳回報和分散風險，並留意到亞太區內的公開市場和私募市場，均提供獨有的投資機會，公開市場方面，日股為全球股市中表現最好之一，利潤率和股本回報率接近歷史高位，隨着當地的企業管治改革持續發展，股東回報不斷提升，預計日股的強勁走勢將持續，並繼續看好其前景，至於私募市場方面，有望受惠於資本開支增加及科技普及，尤其是AI相關領域。

長期資本市場假設 提供投資路線圖

梁以芹指出，該行協助客戶達成個人長期目標的過程中，在制定建議方面，除考慮客戶的需求，更會參考最新一期的《長期資本市場假設》，藉此提供以目標為導向的投資組合建議，建議不僅着眼於市場增長，並會試圖幫助客戶尋找能夠增強其投資組合韌性的資產，以減低投資風險，制定建議後，會嘗試一些模擬投資結果預測，以確定客戶因應自身投資目標，並參考《長期資本市場假設》進行投資後，如第5年、第10年及第15年等客戶較關注年期之財富增長，在客戶採納建議後，會持續以每年最新的《長期資本市場假設》結果，檢視客戶的投資組合回報是否仍然符合其個人的長期目標。

另類投資助增強組合韌性

對於增加投資組合的韌性，另類投資是其中一個方向。梁以芹稱，近年私募市場愈來愈受高淨值客戶關注，其中私募信貸可提供較吸引收益率，又如基建方面的另類投資，以電力基建設施為例，目前或已供不應求，尤其是在人工智能發展下，將帶動未來各地對電力基建設施的需求增長，不僅另類投資，整體而言，未來10至15年可留意能源轉型、供應鏈及網絡安全等領域，隨着解決這些領域問題的支出持續增加，分散投資在這些領域，將可增加投資組合的韌力。

明報記者 劉敬華

[私銀會客室]

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