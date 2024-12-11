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PRINCE WESIDENCE 位處中產社區 享開揚山景

PRINCE WESIDENCE

【明報專訊】臨近年底，雖然傳統上為住宅租務淡季，但據差估署最新統計，今年首10個月，本港私宅租金指數累升近5%，加上受不少境外專才來港刺激，預期市場對私宅租賃需求仍持續，早前有發展商將旗下全幢物業轉賣為租，其士集團（0025）旗下太子道西的單幢盤PRINCE WESIDENCE，已屆現樓，自8月公布招租後，由於位處傳統中產社區，獲得不少租客查詢，迄今錄得近九成出租率。

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

太子道西今年先後有全新樓盤，以現樓形式登場，而由其士發展的PRINCE WESIDENCE，則選擇全幢放租；項目提供58個單位，大部分單位為1房及兩房間隔，實用面積329至579方呎，另有小量開則較大的高層兩房至4房單位，實用面積963至2528方呎。

提供58伙 主打一房兩房

發展商表示，項目可為租戶提供不同計劃，如包括租戶可選擇連家具租住，能夠享有即租即住的優點。

租戶可選擇連家具租住

是次開放位於12樓的現樓示範單位，其中12樓A室，實用面積329方呎1房戶，同類月租2.08萬元，實用呎租63元，全屋運用原木大地色調佈置，大廳空間四正實用，近大門擺放深灰色水磨石枱面餐桌、及同色系餐椅，客廳兩側分別有淺灰色布藝梳化和深色原木電視櫃，距離適中。

大廳外連22方呎露台，飽覽開揚獅子山景色及九龍塘市景。步入睡房，房間連接工作平台，並配備廣角窗，雙人牀靠牆擺放後，向獅子山及九龍塘一帶開揚景觀。開放式廚房呈長形設計，配備雙頭電磁爐及洗滌盆，浴室配備浴缸、洗手盆及坐廁。

至於12樓B室，實用面積561方呎兩房戶，同類月租3.15萬元，實用呎租56元，單位室內佈置簡約，大廳天花掛上兩組吊燈，將客廳、飯廳分隔，開放式廚房配備曲尺形工作枱面，廚具設備齊全，包括雙頭電磁爐、雙門雪櫃等，為租客提供舒適的煮食空間。主人套房以原木色調裝潢，擺放多功能收納架後，空間依然綽綽有餘，房間連接工作平台，提高採光度，外望太子道西街景及樹景為主，綠意盎然。

會所設室外泳池24小時健身室等

項目基座設有住客會所，主要設施包括室外泳池、活動室、休息室及24小時健身室等，另設14個車位，亦提供收送件服務、高速Wi-Fi網絡覆蓋、及汽車充電設施等住客服務。項目坐落傳統中產社區地段及名校網，鄰近還有兩間大學，料吸引有經濟能力的租客入住。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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