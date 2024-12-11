明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

摩通予MSCI中國指數「中性」評級

【明報專訊】市場憧憬中央加碼刺激經濟推動股市之際，摩根大通卻對明年中資股前景保持謹慎，給予MSCI中國指數「中性」評級，明年基本情景的目標為67點，與現價差距不大。

中資股明年存下行可能性

摩根大通首席中國股票策略師劉鳴鏑表示，中央政治局會議聲明提及的刺激措施是好事，惟市場仍需要看到實質數據改善才會信服。他指中資股明年存在下行的可能性，因為美國可能對中國增加關稅，屆時會促成美元強勢，意味美股吸引力會相對高於其他股市。她預期中資股在美國候任總統特朗普明年初就職時將較顯著受壓，因環球投資者屆時會聚焦美國對華政策。

她又稱，中資股今年曾有數次不俗的交易機會，但外資對中國股市的普遍看法是波動大，需要選擇時機入市，惟一些機構投資者所管理的長倉基金本身設有一定交投限制，對這類投資者而言，參與中國股市存在挑戰性，影響入市意欲。

該行對明年MSCI中國指數基本情景的目標價為67點，相當於10.3倍市盈率；最牛情境的目標價為76點，相當於市盈率11.7倍；最熊情境的目標價為58，相當於市盈率9倍。

摩通又稱，明年偏好中資股的本土市場行業龍頭，當中尤其看好資訊科技股，因在美國對華高科技限制之下，中國將提供政策以支持行業本土自主研發，而且內地科技行業的庫存及收入周期在今年上半年已見底。

上 / 下一篇新聞

恒指高開低走 倒跌逾百點收市 高見21070點後獲利盤湧現 北水轉走資逾百億
恒指高開低走 倒跌逾百點收市 高見21070點後獲利盤湧現 北水轉走資逾百億
大行紛預期 明年初更多刺激措施出台
大行紛預期 明年初更多刺激措施出台
內地11月出口升6.7%遜預期 進口跌3.9% 連續兩月倒退
內地11月出口升6.7%遜預期 進口跌3.9% 連續兩月倒退
中小企營商氣氛減弱 11月動向指數跌至41.9
中小企營商氣氛減弱 11月動向指數跌至41.9
日本城母企盈警 中期溢利跌逾三成
日本城母企盈警 中期溢利跌逾三成
毛戈平首掛曾升92% 半年最佳新股 「街貨」即日轉手1.6次 躋身十大成交
毛戈平首掛曾升92% 半年最佳新股 「街貨」即日轉手1.6次 躋身十大成交
毛戈平幫劉曉慶化妝聞名 料躋身富豪榜
毛戈平幫劉曉慶化妝聞名 料躋身富豪榜
復星旅文溢價95%提私有化
復星旅文溢價95%提私有化
政府：不遲於2028年全面採ISSB準則
政府：不遲於2028年全面採ISSB準則
致同：38%港金融機構應用生成式AI
致同：38%港金融機構應用生成式AI
Tesla擬明年上半年推平價車Model Q
Tesla擬明年上半年推平價車Model Q
吉百利母企擬購好時 價值逾3432億 或成今年最大宗併購
吉百利母企擬購好時 價值逾3432億 或成今年最大宗併購
OpenAI推新Sora模型 美用戶可生成1080p影片
OpenAI推新Sora模型 美用戶可生成1080p影片
擬長子獨掌傳媒王國 梅鐸改家族信託條款遭駁回
擬長子獨掌傳媒王國 梅鐸改家族信託條款遭駁回
張兆聰：金沙動力不俗 或挑戰高位
張兆聰：金沙動力不俗 或挑戰高位
港元定存高息精選
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：加元明年或在1.40下方水平
姜靜：加元明年或在1.40下方水平
技術取勝：匯控短線料進整固期
技術取勝：匯控短線料進整固期
李嘉誠周凱旋等成亞洲慈善英雄
李嘉誠周凱旋等成亞洲慈善英雄
楊智佳：政策光環難再拉升 港股中線只宜候低吸
楊智佳：政策光環難再拉升 港股中線只宜候低吸
周顯：瓊瑤的豪宅
周顯：瓊瑤的豪宅
湯文亮：春宵一刻值千金
湯文亮：春宵一刻值千金
凱和山加推 個別較一年前平兩成 涉70伙折實均呎9175元 近半折實價不足400萬
凱和山加推 個別較一年前平兩成 涉70伙折實均呎9175元 近半折實價不足400萬
話你知：7年前每呎樓面地價6700元中標
話你知：7年前每呎樓面地價6700元中標
77/79 Peak Road破3年悶局 下周推一伙招標
77/79 Peak Road破3年悶局 下周推一伙招標
永倫連放中區甲廈 皇九樓王6年跌價34%
永倫連放中區甲廈 皇九樓王6年跌價34%
逸濤灣兩房樓王972萬沽 6年實蝕近四成
逸濤灣兩房樓王972萬沽 6年實蝕近四成
PRINCE WESIDENCE 位處中產社區 享開揚山景
PRINCE WESIDENCE 位處中產社區 享開揚山景
頂層複式月租15萬 呎租60元
頂層複式月租15萬 呎租60元
摩通私銀：AI財政支出未來增長動力
摩通私銀：AI財政支出未來增長動力