恒指高開低走 倒跌逾百點收市 高見21070點後獲利盤湧現 北水轉走資逾百億

恒生指數昨日高開655點，報21,070點，已是全日高位，相對上周四收市水平，3日間已經累升逾1500點，開市早段見獲利盤急湧現。內地公布進出口數據差過市場預期，大市升幅瞬間急速收窄，午後更倒跌，最多跌105點，低見20,308點，收報20,311點，失守50天線，並且結束兩連升。國指昨日跌54點或0.7%，收報7306點；科指跌64點或1.4%，收報4591點。

成交增至2475億 近兩月最多

大市成交增加近兩成至2475億元，為10月18日後最高，但北水轉淨流出103億元。周一獲北水力吸的盈富基金（2800），昨日遭淨沽達70億元，盈富全日成交居港股首位，達213億元，收市跌0.4%報20.48元。另一隻ETF恒生中國企業（2828）亦遭北水淨沽達8.1億元。美團（3690）及騰訊控股（0700）亦分別錄5.52億及5.5億元沽盤。

盈富基金成交213億冠港股

重磅科網股個別發展，騰訊大股東Prosus再披露減持，股價昨跌1.8%至411.2元，為ATMXJ中表現最弱，騰訊成交達127億元，居成交榜第二位。美團及京東（9618）升不足1%，分別收報171.8元和153.3元；阿里巴巴（9988）跌不足1%至86.6元。金融股方面，上日急升的港交所（0388）回吐1%至308.4元；友邦（1299）逆市升近2%至59.3元，匯控（0005）再創52周新高後隨大市倒跌，收跌0.14%至74.2元。

騰訊跌1.8% ATMXJ中最弱

中資券商股午後跌幅擴大，招商證券（6099）跌一成至16.16元；中金（3908）、中信証券（6030）及光大證券（6178）跌半成分別報14.42元、23.05元和8.57元。內房股亦轉跌，龍湖（0960）跌逾4%收報11.44元；萬科（2202）跌半成收報6.6元；世茂（0813）瀉8%至1.25元；融創（1918）急跌近一成至2.61元。內需消息股亦由高位急回，九毛九（9922）跌5%至3.78元，名創優品（9896）跌3%至2.77元。

分析：後市視乎經濟會議美議息

獨立股評人郭思治表示，港股昨高開逾600點，並不合理，因有成交配合，故不可能是散戶推高，相信是大戶所為，惟港股高開後，一直下跌，影響市場氣氛。目前較難預測後市走勢，認為市况不算太淡，但亦不是太好，要視乎周三中央經濟工作會議召開、以及美國本月是否落實減息等。

明報記者