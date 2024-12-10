Nvidia涉違反壟斷法 市監總局立案調查

Nvidia早段跌逾2%

市場監管總局的公告提及的邁絡思（Mellanox）原是以色列企業，主要從事網絡互聯產品的研發、生產和銷售。2020年4月，Nvidia完成收購邁絡思，交易金額約69億美元，使其成為Nvidia全資子公司，並將邁絡思的技術整合到自家產品線。Nvidia行政總裁黃仁勳今年初曾表示：「邁絡思將整個數據中心打造成巨大的超級晶片，可實現最新的AI超級電腦。」

中國當局當初「有條件」批准這宗收購，但要求兩家公司保持獨立性，不得將旗下產品互相捆綁，並須繼續以公平條款供貨，以確保中國製造商的晶片適用於相關技術。

在截至1月底財年，中國市場約佔Nvidia總收入17%，較兩年前的26%下滑。美國政府一直限制Nvidia向中國提供先進AI晶片，上周更宣布對中國半導體行業頒布3年來第三波制裁，將140家中國企業列入出口管制實體清單，中國的半導體生產設備供應商成為主要制裁目標。

美方另將20多款晶片製造設備，以及多款用於晶片開發的軟件限制對華出口。用於AI數據處理的高頻寬記憶體晶片（HBM），也將納入對華出口管制。中國政府隨即採取反制，禁止部分半導體關鍵原料金屬對美出口。

中國對上一次向主要外國科技企業發起反壟斷調查已是2013年，當時調查高通（美：QCOM）在華子公司濫用市場地位過度收費。高通後來同意支付9.75億美元罰款。

（綜合報道）

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